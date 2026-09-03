Disney+ intègre les programmes M6, une réponse à l’alliance entre Netflix et TF1

Disney+ va diffuser des contenus provenant de M6 sur sa plateforme en France. Un partenariat qui fait suite à celui entre Netflix et TF1.

The Walt Disney Company France et le Groupe M6 annocnent une collaboration et un nouvel accord de diffusion qui verra Disney+ proposer certaines programmes de M6 sur sa plateforme. A partir du 25 septembre 2026, Scènes de ménages et En Famille, les séries familiales au format court diffusées avant le prime time, seront rendues disponibles sur Disney+. Puis début 2027, ce sont les émissions Mariés au premier regard et The Power Qui a le pouvoir ? qui vont rejoindre le catalogue du service de streaming.

Si l’expérience est un succès, il n’est pas exclus que d’autres contenus rejoignent l’accord. En attendant, ce sont plusieurs centaines d’épisodes de ces programmes français qui vont débarquer sur Disney+. “Cet accord […] permet à Disney+ de renforcer son offre avec certains des programmes français parmi les plus populaires et au Groupe M6 de conforter l’audience de ses contenus auprès notamment des 15-34 ans, une cible particulièrement engagée sur Disney+”, déclare M6 par voie de communiqué.

L’accord entre Disney+ et M6 moins ambitieux que celui entre Netflix et TF1

“M6 a créé des programmes qui rencontrent un véritable succès auprès du public français, et nous sommes ravis de proposer certains de ces programmes emblématiques sur Disney+. Leur forte popularité auprès des jeunes publics en fait un choix naturel et nous permet d’enrichir encore davantage notre offre de programmes français pour nos abonnés”, explique Karl Holmes, dirigeant de la branche européenne de Disney+.

“Cet accord témoigne de la transformation du marché audiovisuel et de la capacité des diffuseurs et des services de streaming à inventer ensemble de nouveaux modèles au service du public, des contenus et des créateurs”, ajoute David Larramendy, Président du Directoire du Groupe M6, qui y voit un moyen de permettre “à certaines de nos marques les plus emblématiques de toucher de nouveaux publics et de bénéficier d’une exposition complémentaire”.

Depuis juin dernier, les programmes de TF1+ sont accessibles sur le service de streaming Netflix, dans une proportion bien plus grande que pour le deal entre Disney+ et M6 : les chaînes en direct et tous les contenus du replay y sont disponibles. On assiste en tout cas à une tendance de rapprochement entre TV traditionnelle et acteurs du streaming.