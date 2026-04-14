Même la patronne de Microsoft Gaming trouve que le Xbox Game Pass est trop cher, bientôt une baisse des prix ?

Dans un mémo interne envoyé à ses employés, Asha Sharma, la nouvelle patronne de Microsoft Gaming, reconnaît que le Xbox Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs. Sans vraiment le dire, celle-ci semble annoncer qu'une baisse des prix est à venir.

Xbox Game Pass

Difficile de suivre pour les joueurs Xbox. Ces derniers mois, la division gaming a connu de nombreux bouleversements, au point que la rumeur selon laquelle il n'y aurait pas de prochaine Xbox a commencé à circuler. Rumeur qui a de nombreux points de départ, dont un très épineux : la dernière augmentation des prix du Game Pass. En octobre dernier, la firme de Redmond annonce une refonte complète de son système d'abonnement. Résultat : une hausse des prix allant jusqu'à 50 % sur certaines formules.

Une annonce que les joueurs ont encore du mal à avaler. Et pour cause : le parallèle avec Netflix et son processus d'emmerdification est on ne peut plus clair. La plateforme qui offrait autrefois un accès à un catalogue extrêmement intéressant à un prix dérisoire est désormais beaucoup trop chère pour la plupart des utilisateurs. Mais cela pourrait bientôt changer. En effet, et contre toute attente, la nouvelle patronne de Microsoft Gaming est parfaitement d'accord avec ce constat.

Sur le même sujet — Xbox Game Pass : le streaming en 1440p est désormais disponible sur console, mais seulement pour certains joueurs

Microsoft pourrait faire machine arrière et baisser le prix du Xbox Game Pass

Petit rappel des faits. Fin février dernier, Phil Spencer, patron de Xbox depuis 2022, est gentiment mis à la porte par Microsoft, accompagné de celle qui devait lui succéder, Sarah Bond. C'est Asha Sharma qui est sélectionnée pour le remplacer et d'emblée, celle-ci promet de profonds changements dans la stratégie de Xbox. Très vite, il se murmure qu'une baisse des prix du Game Pass se profile à l'horizon. Une possibilité qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène.

Dans un mémo interne obtenu par nos confrères de The Verge, Asha Sharma écrit : « Le Game Pass est au cœur de l'offre gaming de Xbox. Il est également évident que le modèle actuel n'est pas définitif. À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs ; nous devons donc proposer une offre plus avantageuse. À long terme, nous ferons évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, mais il faudra du temps pour le tester et en tirer les enseignements. »

Autrement dit, cette hypothétique baisse des prix n'est pas pour tout de suite, mais elle est désormais sérieusement envisagée au sein de Microsoft. Pour ce faire, certains prédisent déjà que la licence Call of Duty pourrait disparaître du catalogue. Mais pour l'heure, il est encore trop tôt pour faire des plans sur la comète.


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