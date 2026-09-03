Microsoft sacrifie les performances des PC Windows 11 pour renforcer leur sécurité

Microsoft annonce l’extension de la protection de l’intégrité de la mémoire aux appareils Windows 11. Cette fonction améliore la sécurité des PC, mais peut brider leurs performances.

Windows 11

Microsoft s’apprête à déployer sa fonctionnalité de protection de l’intégrité de la mémoire à un plus grand nombre d’appareils sous Windows 11. Celle-ci sera activée progressivement à partir d’octobre 2026 à travers diverses mises à jour, apprend-on. Pour rappel, cette option vise à renforcer la sécurité des PC en protégant leurs composants critiques contre l’exécution de code ou de pilote malveillants.

Problème, on sait que cette fonction peut causer des ralentissements du système, notamment sur les ordinateurs équipés de processeurs anciens. Les utilisateurs peuvent alors constater une expérience moins fluide et un impact sur le framerate en jeu. Or, tout le monde n’est pas prêt à sacrifier les performances de sa machine contre plus de sécurité.

Microsoft force la protection de l’intégrité de la mémoire sur Windows 11

Microsoft précise que les utilisateurs qui avaient déjà accès à la protection de l’intégrité de la mémoire et qui l’ont désactivé manuellement n’auront pas à réitérer l’opération. Les mises à jour qui arrivent ne réactiveront pas l’option dans les paramètres. Pour les autres par contre, elle sera activée par défaut, sauf exception. “Windows évalue automatiquement l’état de préparation avant d’activer l’intégrité de la mémoire”, explique l’entreprise. L’évaluation prend en compte les capacités matérielles, la compatibilité et les performances du PC. Autrement dit, si le système estime que la protection de l’intégrité de la mémoire pourrait trop affecter l’ordinateur, elle ne sera pas mise en route automatiquement.

Pour vérifier si cette fonctionnalité est active sur votre PC, et pour la désactiver si vous estimez ne pas en avoir besoin, suivez ces étapes  :

  1. Ouvrez les Paramètres de Windows
  2. Allez dans Confidentialité et sécurité
  3. Sélectionnez Sécurité Windows
  4. Cliquez sur le bouton Ouvrir Sécurité Windows
  5. Passez à l’onglet Sécurité des appareils
  6. Cliquez sur le bouton Détails de l’isolation du noyau
  7. Désactivez l’option Intégrité de la mémoire

Rappelez-vous bien que l’option d’intégrité de la mémoire autorise uniquement l’exécution de code et de pilotes de confiance en mode noyau et constitue une fonction de sécurité importante. Il est déconseillé de la supprimer dans un cadre professionnel.


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