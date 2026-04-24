Microsoft envisagerait un Xbox Game Pass “à la carte”, donc moins cher ?

D'après une source généralement bien informée, Microsoft souhaite ajouter une nouvelle offre Xbox Game Pass plus souple pour les joueurs. Voyons quelle forme elle pourrait prendre exactement.

Longtemps considérée comme la meilleure offre de cloud gaming, le Xbox Game Pass a perdu de sa superbe au fil des augmentations de prix successives. Surtout celle de fin 2025 avec la formule Ultimate qui grimpait de 50 %. Pour beaucoup de joueurs, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Certains résilient leur abonnement, d'autres en changent, tous se saisissent des réseaux sociaux pour faire savoir leur mécontentement et réclamer une baisse de prix.

Les chiffres ont dû être suffisamment inquiétants pour que la firme de Redmond écoute ces reproches. Quelques moins plus tard, le Xbox Game Pass baisse ses prix en faisant quelques concessions. Asha Sharma, la nouvelle PDG de la division Gaming de Microsoft, souhaite que le service reste accessible et ça ne passera pas seulement par une diminution des tarifs. Dans un mémo diffusé en interne, elle parle d'une évolution du Game Pass “vers un système plus flexible, ce qui demandera du temps pour le tester et en tirer des enseignements“. C'est-à-dire ?

Un Xbox Game Pass dont vous composez vous-même le contenu

À ce stade, on ne peut que spéculer. Nos confrères de Windows Central disent avoir eu confirmation de la nouvelle formule envisagée et l'imaginent déjà. Le plus logique serait de pouvoir choisir ce qui compose notre Xbox Game Pass. Par exemple, vous n'avez pas forcément l'utilité des bonus comme Fortnite Crew ou de la fonction Xbox Cloud Gaming. Mais vous pourriez au contraire ajouter des options comme une souscription à World of Warcraft, voire Netflix.

Si cette solution est adoptée, chacun pourra y trouver son compte et obtenir une offre plus ou moins chère. La grande question étant : combien sera facturée chaque option ? Il est plus que probable que même en dépouillant son abonnement de tout le superflu, il ne soit pas possible de retomber sur les prix de lancement du Xbox Game Pass. Toutes les hypothèses sont valables, aussi il faudra attendre d'obtenir plus d'informations.

Source : Windows Central