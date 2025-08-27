Les abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard ont désormais accès au Xbox Cloud Gaming

Le Game Pass Core et le Game Pass Standard incluent désormais la possibilité de streamer ses jeux via le Xbox Cloud Gaming. Les joueurs abonnés à ces formules obtiennent aussi l'accès à la version PC de certains jeux.

Disponible uniquement via le Xbox Game Pass Ultimate depuis sa sortie, l'accès au Xbox Cloud Gaming s'étend. Il y a quelques jours, Microsoft avait sous-entendu qu'une solution plus abordable pour jouer depuis son service de streaming était en préparation. Nous n'aurons pas attendu longtemps pour savoir de quoi il en retourne, puisque la firme annonce que le Xbox Cloud Gaming est désormais intégré dans les abonnements Game Pass Core et Game Pass Standard.

Comme pour les abonnés Game Pass Ultimate, les utilisateurs ayant souscrit au Game Pass Core (service de jeu multijoueur en ligne) et Game Pass Standard (version allégée du Game Pass Ultimate, avec des jeux qui rejoignent le catalogue plus tard qu'à leur sortie et quelques autres avantages en moins) vont pouvoir jouer en cloud gaming, aussi bien aux jeux inclus dans le Game Pass, qu'à leurs propres titres qu'ils ont achetés.

Le Xbox Cloud Gaming et les jeux PC s'invitent dans le Game Pass Core et le Game Pass Standard

Le Xbox Cloud Gaming permet de lancer un jeu sur sa console sans avoir besoin de l'installer au préalable. Cette plateforme de streaming donne aussi la possibilité de streamer ses jeux sur n'importe quel appareil compatible : PC, smartphone, tablette, Smart TV, Fire TV…

Microsoft nous informe également que les abonnés au Game Pass Core ou Game Pass Standard auront dorénavant accès aux versions PC de certains titres. L'idée est d'offrir de la flexibilité aux joueurs, qui pourront notamment choisir de jouer sur PC ou sur console portable Windows, comme l'Asus ROG Xbox Ally à venir. Cela est rendu possible grâce à la technologie Xbox Play Anywhere, sur laquelle l'entreprise compte beaucoup pour convaincre les joueurs d'adopter l'écosystème Xbox, la marque ayant mis un terme à sa politique d'exclusivités.

Ces nouveautés sont disponibles dès à présent pour les membres du programme Xbox Insider. Vous pouvez le rejoindre en vous y inscrivant via le Xbox Insider Hub sur les consoles Xbox ou sur un PC Windows.