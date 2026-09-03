TCL dévoile ses nouveaux smartphones P80 : l’écran NxtPaper passe à l’AMOLED et ça change tout

Les TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro et TCL P80 ont été présentés à l’IFA 2026. Pour la première fois la marque associe sa technologie d’écran NxtPaper à l’AMOLED.

TCL P80 Ultra
Le TCL P80 Ultra. Crédit : Phonandroid

Le salon de l’IFA 2026 bat son plein à Berlin et TCL en est l’un des acteurs. Le constructeur s’appuie sur sa fonctionnalité NxtPaper pour se démarquer sur le marché concurrentiel des smartphones. Celle-ci permet d’imiter un effet papier, qui réduit les reflets et l’exposition à la lumière bleue, tout en rendant la lecture plus confortable, comme sur une liseuse. Problème, jusqu’ici, cette technologie limitait les appareils à des écrans LCD IPS. Ce n’est plus le cas avec sa nouvelle génération de mobiles.

TCL a annoncé les TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro et TCL P80. Les deux modèles les plus haut de gamme embarquent pour la première fois un affichage AMOLED, sans perdre le NxtPaper bien sûr. Avec cette association inédite, les TCL P80 Ultra et TCL P80 Pro conservent les avantages du NxtPaper, tout en obtenant les couleurs plus éclatantes, les contrastes plus marqués et les noirs plus profonds de l’AMOLED. Lors de notre test du TCL Nxtpaper 70 Pro, nous jugions justement que le contraste était un peu faible, faiblesse qui devrait donc être corrigée sur son successeur.

TCL P80 Ultra

Le TCL P80 Ultra est équipé d’un écran de 6,83 pouces avec définition de 2 772 × 1 280 picels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale jusqu’à 3 200 nits et une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 7400 Elite et son autonomie ets confiée à une batterie d’une capacité de 5 800 mAh. Le smartphone supporte une puissnace de charge filaire de 45 W.

TCL P80 Ultra
Le TCL P80 Ultra. Crédit : Phonandroid

Le capteur photo principal de 50 MP de 1/1,56 pouce avec stabilisation optique et électronique de l’image (OIS + EIS) est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 MP avec OIS + EIS offrant un zoom optique 3x. Le dispositif est complété par un ultra grand-angle avec autofocus de 8 MP et une caméra frontale de 32 MP. La fonction MuseFilm permet d’appliquer cinq filtres cinématographiques intégrés pour modifier rapidement le style et l’atmosphère des photos sans avoir recours à des applications de retouche supplémentaires

TCL P80 Pro

Le TCL P80 Pro reprend les bases posées par le modèle Ultra, mais en faisant quelques concessions sur la photo. L’écran est le même que sur son aîné. La batterie et la vitesse de charge sont aussi identiques, tout comme la puce MediaTek Dimensity 7400 Elite. Ce smartphone est par contre privé de téléobjectif et ne dispose donc pas de zoom optique. Les autres capteurs sont similaires à ceux du TCL P80 Ultra.

TCL P80 Pro
Le TCL P80 Pro. Crédit : Phonandroid

Comme sur l’Ultra, le TCL P80 Pro est muni d’une touche NxtPaper sur la tranche, pour basculer instantanément entre différents modes d’affichage. On n’a en effet pas besoin des mêmes profils selon qu’on visionne une vidéo, qu’on scrolle sur les réseaux sociaux ou qu’on lit de grande quantités de texte.

TCL P80

Le TCL 80 se distingue par un design tout en finesse, avec une épaisseur de 7,5 mm. L’objectif ici est clairement d’offrir un téléphone qui soit confortable à tenir longtemps en main pour la lecture. Il paye cette finesse par une batterie un peu moins généreuse en capacité (5 000 mAh) que les Pro et Ultra, mais toujours avec une puissance de charge 45 W.

TCL P80
Le TCL P80. Crédit : Phonandroid

L’écran du TCL P80 dispose des mêmes caractéristiques que celles des deux autres modèles, dont l’AMOLED, mais sans technologie NxtPaper. Il n’a logiquement pas de bouton physique NxtPaper non plus. La partie photo est similaire à celle du TCL P80 Pro, tandis que la puce est un peu moins performante, puisqu’il s’agit d’un MediaTek Dimensity 7300 Elite.

Prix et disponibilité

Les trois mobiles sont dotés de deux haut-parleurs avec DTS, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, ainsi que “certaines protections testées dans des conditions conformes à la norme MIL-STD-810H”, annonce TCL. Gemini et des fonctions d’IA comme Entourer pour chercher, les sous-titres en temps réel, la traduction en face à face, l’interprétation simultanée, l’assistance à la rédaction et Smart Voice Memo sont aussi disponibles.

Les trois smartphones sont disponibles en France dès ce 3 septembre 2026. Ils embarquent tous 8 Go de RAM. Le TCL P80 Ultra est vendu 599,99 € (512 Go) ou 549,99 € (256 Go) selon l’option de stockage. Il se décline dans les coloris Midnight Blue, Sunlit Gold et Burgundy (ce dernier est exclusif à la version 512 Go). Le TCL P80 Pro est commercialisé à 449,99 € pour 256 Go de stockage, le TCL P80 à 399,99€ avec 256 Go de stockage également. On retrouve les coloris Midnight Blue et Sunlit Gold pour ces deux modèles.


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