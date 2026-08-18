Annoncé en 2017 et sans cesse reporté depuis, le projet du Tesla Roadster est relancé avec une échéance : l’été 2026. Elon Musk parle même d’une version capable de léviter. Encore un coup d’esbroufe ?

Voilà une arlésienne qui ne cesse de faire parler d’elle au fil des années. En 2017, Elon Musk révèle le Tesla Roadster, un véhicule capable d’atteindre les 402 km/h. Les promesses font envie, mais depuis, plus rien. Ou plutôt si : de multiples reports faisant qu’environ 9 ans plus tard, nous n’avons pas encore vu le début d’une roue de l’engin. On a cru à une présentation du Roadster en bonne et due forme fin 2025. Raté.

Il faut donc prendre les informations qui vont suivre avec énormément de pincettes. Cela étant dit, des sources anonymes convergent vers la même échéance : Elon Musk préparerait une démonstration publique du Telsa Roadster dans les semaines à venir. Et histoire de marquer le coup, il s’agirait de dévoiler une version équipée de propulseurs développés avec l’aide de SpaceX, donc une voiture capable de (brièvement) décoller du sol. Le milliardaire a d’ailleurs déclaré sur X (Twitter) le 12 août 2026 : « Vous aurez des voitures volantes ».

Une démonstration publique du Roadster volant de Tesla très bientôt ?

Dans le détail, une dizaine de propulseurs à gaz froid remplacent les sièges arrières. Ils n’ont pas besoin de combustion, comme ceux dont SpaceX se sert pour stabiliser les lanceurs de ses fusées Falcon 9 à l’atterrissage. La démonstration aurait lieu sur un terrain d’essais de l’entreprise à McGregor, au Texas. La voiture, sans conducteur, serait pilotée à distance, tandis que les spectateurs se tiendront à plusieurs centaines de mètres pour ne pas souffrir du bruit engendré par l’engin.

Sans surprise, le Tesla Roadster à propulsion ne sera pas homologué pour circuler sur la route. Techniquement, vous pouvez réserver un Roadster de Tesla depuis 2017 sur le site officiel. Le modèle standard coûte 43 000 euros. La « Founder Series » grimpe à 250 000 dollars, tandis que le prix du modèle à propulseurs est encore inconnu. Certains s’attendent à ce qu’il dépasse le million de dollars. Au moment de publier cet article, rien n’a été confirmé par Tesla ou SpaceX.

Source : The Information