Dreame passe des aspirateurs aux fusées avec ce concept car qui pulvérise tous les records d’accélération

Dreame est connu pour ses aspirateurs robots haut de gamme. La marque chinoise vient de présenter un tout autre produit à San Francisco. Son concept car électrique embarque deux propulseurs à combustible solide et revendique le 0-100 en 0,9 seconde.

Les marques chinoises de la tech multiplient les incursions dans l'automobile. Xiaomi a frappé fort avec sa berline SU7, rapidement devenue un succès en Chine. BYD impose ses véhicules électriques sur tous les marchés mondiaux. Dans ce contexte, Dreame avait annoncé l'été dernier son ambition de construire la voiture électrique la plus rapide du monde. La marque s'appuie sur ses moteurs numériques ultra-rapides, déjà utilisés dans ses aspirateurs.

Un premier concept avait été dévoilé au CES 2026. Ce modèle, baptisé Nebula 1, développait 1 876 chevaux. Son design rappelait fortement la Bugatti Chiron, au point de susciter des accusations de plagiat. Dreame franchit désormais une nouvelle étape avec une version encore plus radicale. Elle a été présentée lors de l'événement Dreame Next à San Francisco, le 27 avril 2026

Le Dreame Nebula NEXT 01 JET Edition propulse Dreame dans une autre dimension

Selon le communiqué officiel de Dreame Technology publié sur PR Newswire, la Nebula NEXT 01 JET Edition embarque deux propulseurs à combustible solide. Ces boosters génèrent une poussée maximale de 100 kilonewtons et s'activent en 150 millisecondes. La voiture revendique un 0-100 km/h en 0,9 seconde. Ce chrono en ferait la voiture la plus rapide en accélération jamais construite. Le record actuel appartient à une monoplace étudiante ultra-légère, chronométrée à 0,956 seconde dans des conditions très différentes.

La Nebula NEXT 01 JET Edition affiche une puissance totale de 1 903 chevaux. Elle combine quatre moteurs électriques et ses deux propulseurs. La voiture intègre aussi un système LiDAR haute résolution à 2 160 lignes pour la conduite autonome. Dreame vise une mise en production en 2027. La marque a annoncé la construction d'une usine près de Berlin, en partenariat avec BNP Paribas. Ce projet confirme que la marque ne considère pas ce véhicule comme un simple coup marketing. Dreame est présente dans 120 pays et a affiché une croissance annuelle de 100 % pendant huit années consécutives. Reste à voir si ce concept trouvera le chemin de la production série, ou s'il restera avant tout une démonstration de force.