Dreame enterre sa voiture-fusée un an après l’avoir promise, d’anciens salariés racontent la supercherie

Il y a quatre mois, Dreame annonçait la voiture la plus rapide au monde, aidée par de véritables fusées. Le projet vient pourtant d’être abandonné en silence. D’anciens employés racontent désormais une histoire très éloignée de celle présentée au public.

Source : Dreame

Depuis cinq ans, les groupes chinois issus de l’électronique multiplient les incursions dans l’automobile. Xiaomi a réussi son arrivée avec la berline SU7, vendue à plus de 300 000 exemplaires en un an. Elon Musk assure de son côté depuis plusieurs années qu’un Tesla Roadster pourra décoller grâce à des propulseurs dérivés de SpaceX. Des fabricants d’électroménager ont également tenté leur chance. Dyson avait abandonné son propre programme automobile en 2019, après avoir englouti des centaines de millions de livres. Nombre d’entre eux ont échoué.

Connu pour ses aspirateurs robots, Dreame avait officialisé son arrivée dans l’automobile en août 2025. Dévoilée à San Francisco fin avril, la Nebula NEXT 01 JET Edition promettait de passer de 0 à 100 km/h en 0,9 seconde avec deux propulseurs à combustible solide. Aucun véhicule de série ne s’est jamais approché d’une telle performance. La production était prévue dès 2027 dans une usine qui restait à bâtir. Ce programme est désormais abandonné.

abandon voiture dreame
Source : Dreame

La supercar montrée au CES avançait par radiocommande et n’avait aucun châssis

Dreame a supprimé son programme automobile, connu en interne sous le nom Starry Sky, sans aucune annonce officielle. D‘anciens employés ont raconté au média économique chinois China Economy une stratégie centrée sur la levée de fonds plutôt que sur une véritable logique industrielle. Le véhicule présenté au CES en janvier n’avait aucun châssis et avançait grâce à une radiocommande. La maquette de cette voiture-fusée aurait coûté plusieurs millions de yuans auprès d’un maquettiste de Shanghai, avant de recevoir des propulseurs destinés à produire l’effet visuel recherché face aux caméras.

À son plus haut niveau, cette branche de Dreame employait près de 1 000 personnes. Les licenciements ont débuté en mai et seules quelques dizaines d’employés restent aujourd’hui pour régler les dettes envers les fournisseurs. D’après ces témoignages, les équipes devaient obtenir des financements avant de recevoir un budget consacré à la recherche. Plusieurs autorités locales ont ensuite vérifié l’utilisation des fonds publics versés. Dreame concentre maintenant ses efforts sur les aspirateurs, les tondeuses robotisées, les deux-roues électriques et ses robots domestiques.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Attention, cette notification anodine peut transformer votre montre Samsung en presse-papier

Une alerte d’apparence anodine se répand actuellement sur les montres connectées Samsung. Elle invite à relancer l’appareil. Problème, quelques Galaxy Watch restent ensuite totalement éteintes. Leur remise en route nécessite…

Google Photos : vos albums préférés accessibles au premier coup d’œil ? Ce sera bientôt possible

Google s’efforce de transformer son application Photos de façon à ce qu’elle soit toujours plus pratique. Toutefois, l’on pourrait parfois vouloir accéder en un clin d’œil à ses albums ou…

360 € de moins sur l’iPhone 16 pour la rentrée : son prix passe sous les 610 €

CertiDeal propose l’iPhone 16 à 609,99 € dans le cadre de sa campagne Back to School. Le spécialiste français du reconditionné propose un code promo qui retire 20 € supplémentaire…

Ce concept réhabilite le pire système de Microsoft en corrigeant sa faute la plus célèbre

Un designer s’est amusé à imaginer l’apparence de Windows 8 dans le cas où Microsoft déciderait de le commercialiser en 2026. Sa proposition reprend les fameuses tuiles dynamiques, mais efface…

Nous avons essayé le Galaxy S26 FE de Samsung, voici nos impressions

Samsung vient de dévoile le Galaxy S26 FE, le nouveau membre de la gamme Galaxy S. Au programme, un design légèrement relooké, un écran toujours aussi grand, une fiche technique…

Samsung dévoile ses nouveaux écrans gaming Odyssey : vous préférez un 49 pouces OLED ou une fluidité 1 100 Hz ?

Samsung présente quatre nouveaux modèles de moniteurs Odyssey, sa gamme d’écrans gaming. Leurs caractéristiques techniques sont des plus impressionnantes. En marge de la Gamescom 2026 de Cologne, Samsung annonce sa…

Fini les mâts géants, cette machine chinoise produit de l’électricité là où aucune éolienne ne peut être construite

Les éoliennes finissent par buter sur des contraintes insurmontables lorsque le sol devient inaccessible. La Chine teste une solution différente avec un aéronef conçu pour exploiter des courants d’air à…

Google Keep : cette fonction manquait cruellement à l’application de prise de notes, elle arrive enfin

Alors qu’une fonction phare de Google Keep a migré en début d’année vers Tasks, l’application de prise de notes de la firme de Mountain View s’offre enfin une fonction essentielle…

Ce chercheur a fait passer un PC Linux pour un appareil Apple et a reçu les positions du réseau Localiser

Le réseau Localiser reste réservé aux produits estampillés Apple. Un spécialiste de la cybersécurité vient pourtant de contourner cette frontière, finalement moins solide qu’elle n’en donne l’impression. Sa démonstration lui…

Pas plus de 2 heures d’Instagram et Facebook par jour : Meta serre la vis pour les mineurs

Suite à un accord signé dans le cadre du procès où Meta est accusé d’avoir rendu les jeunes accrocs aux réseaux sociaux, la firme prend des mesures radicales aux États-Unis….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.