Comment Xiaomi a fait de Redmi Note la référence du rapport qualité-prix

La gamme Redmi Note de Xiaomi va bientôt célébrer ses 10 ans d’existence. C’est donc l’occasion de revenir sur son parcours, elle qui a rapidement su s’imposer dans le cœur des consommateurs grâce à ses prix attractifs et ses produits de qualité.

En 2014, Xiaomi lançait sa gamme d'appareils électroniques Redmi Note. Le début d’une success story qui ne fait que se confirmer depuis. Le slogan de Xiaomi, Innovation for everyone, résume bien l’état d’esprit de Redmi Note : proposer au public des produits technologiques à petit prix, que tout le monde peut acheter, mais toujours en conservant une certaine qualité de fabrication. À ses débuts en Chine jusqu’à ses nouvelles ambitions en 2023, en passant par son arrivée en France et son passage à la 5G, revenons sur dix ans de Redmi.

Le premier Redmi Note et la 4G

En 2014, Redmi présente son tout premier Note. La gamme Redmi Note se démarque par sa grande surface d’affichage, le premier modèle arborant un écran d’une diagonale de 5,5 pouces, alors que les Redmi de la gamme principale ne font à l’époque que 4,7 pouces. Une version améliorée du smartphone vient avec 2 Go de RAM, alors que la norme est encore à 1 Go de mémoire vive à cette période. Plus grands, les Redmi Note peuvent être équipés d’une batterie plus imposante, ce qui en fait également des champions de l’autonomie.

Très rapidement, les smartphones Redmi Note vont commencer à prendre en charge la technologie 4G, qui va bouleverser les usages des données mobiles en accordant des débits bien plus rapides et une latence moindre aux appareils. Les utilisateurs disposant d’un budget serré peuvent ainsi naviguer rapidement sur internet, télécharger de gros fichiers et jouer en ligne sur leur smartphone.

Redmi Note débarque en France

En 2018, Xiaomi arrive officiellement sur le marché français. Ses produits, dont les smartphones de la gamme Redmi, sont désormais disponibles chez nous en boutique physique et sur internet, via Xiaomi directement ou par l’intermédiaire des principaux commerçants tech et opérateurs télécoms, qui n’ont pas raté l’occasion de proposer à leurs clients des appareils dont on parle depuis des années en Europe, mais dont nous n’avions jusqu’ici pas l’accès. Le Redmi Note 5 est alors l’un des smartphones star du catalogue de Xiaomi.

La croissance de Xiaomi et la popularité des mobiles Redmi Note en Europe et en France sont très fortes les années qui suivent leur apparition sur le Vieux Continent. Pour les consommateurs, il est enfin possible d’acquérir un smartphone aux prestations intéressantes pour un prix abordable, quand les marques provenant des États-Unis, du Japon ou de Corée du Sud conservaient des rapports qualité-prix bien moins intéressants.

Le premier smartphone 5G abordable

Redmi Note a réussi sa transition vers la 5G, avec dès 2020, de premiers smartphones compatibles avec la nouvelle génération de connectivité mobile. Ces modèles seront suivis par le très populaire Redmi Note 9T 5G, disponible début 2021 en France. Redmi frappe fort avec cet appareil puisqu’il s’agit du premier mobile d’entrée de gamme compatible 5G disponible sur le marché français. Avant lui, la 5G était réservée aux smartphones premiums, coûtant bien plus cher. Une nouvelle preuve que la marque est pionnière pour apporter des caractéristiques premium à des appareils abordables.

Dès 2020, la marque lance aussi la Redmi Watch, sa première montre connectée, marquant ses ambitions au-delà du segment des smartphones pour se diversifier dans les objets connectés et créer son propre écosystème de produits. Comme pour les smartphones, Redmi vise les petits budgets avec cette smartwatch, qui tourne sous le système d’exploitation Wear OS. Le constructeur a ensuite cherché à encore s’étendre avec, par exemple, des écouteurs sans fil Redmi Buds. Les utilisateurs peuvent désormais associer des accessoires de la gamme à leur mobile Redmi Note.

De nouvelles ambitions

Le parcours de Redmi Note est loin de s’achever et le fabricant voit vers l’avenir, avec des produits toujours plus ambitieux. Aujourd’hui, Redmi Note propose des appareils aux prestations particulièrement solides qui surpassent les attentes de la plupart des utilisateurs. En témoigne le dernier venu dans la famille, le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Le nouveau smartphone phare de la marque vise des spécifications techniques élevées et un design soigné malgré un prix contenu.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G jouit d’un appareil photo de pointe grâce à son capteur 200 MP avec stabilisation optique de l’image permettant d’éviter les effets de flou et les clichés qui manquent de netteté quand pris sur le vif. Il utilise la technique de fusion de pixels pour assembler 16 pixels en un gros pixel de 2,24 μm, capable de capturer bien plus de lumière et donc d’améliorer sensiblement la qualité des photos.

Il profite en outre d’une puissance de recharge 120 W, bien plus rapide que sur des smartphones premium vendus deux ou trois fois plus cher chez les autres fabricants. De quoi gagner des heures d’autonomie en seulement quelques minutes de charge. Citons enfin son superbe écran AMOLED de 6,67 pouces. Celui-ci offre un affichage fluide grâce à sa fréquence de rafraichissement 120 Hz et prend en charge le format Dolby Vision, pour des vidéos aux couleurs intenses. Vous y verrez confortablement même en plein soleil grâce à sa forte luminosité pouvant atteindre jusqu’à 900 nits.

