L’interface du Galaxy Z Fold Wide a fuité, il veut vraiment se mesurer à l’iPhone pliable

Des images de l'interface du Galaxy Z Fold Wide, nouveau smartphone pliable de Samsung, confirment son format d'écran, qui semble proche de celui de l'iPhone pliable à venir.

L'arrivée sur le marché d'un nouveau modèle de smartphone pliable chez Samsung se précise. Le constructeur veut lancer sur le marché un appareil qui sera en concurrence directe avec l'iPhone pliable à venir, qui sortira sans doute en fin d'année. Apple ayant opté pour un design et un format d'écran différents du Galaxy Z Fold, le constructeur sud-coréen a développé sa propre alternative, qu'on appellera Galaxy Z Fold Wide en attendant que son véritable nom commercial soit révélé.

Ce nouveau mobile pliable sera moins haut et plus large que le Galaxy Z Fold actuel. SamMobile a réussi à extraire des images de son interface en accédant au firmware du SM-F971B, le Galaxy Z Fold Wide. L'écran pliable semble adopter un format 4:3, contre 1,11:1 (soit environ 3,33:3) pour le modèle qu'on connait actuellement, plus proche d'un carré lorsqu'il est déplié. Avec cet affichage misant plus sur la largeur, le Galaxy Z Fold Wide serait mieux adapté aux expériences multimédia, comme le visionnage de photos et de vidéos. Pour les utilisateurs adeptes de multitâche et de productivité, le Galaxy Z Fold resterait sans doute l'option la plus idoine.

Une UI de tablette pour l'écran déplié du Galaxy Z Fold Wide

De ce qu'on en sait, l'iPhone Fold disposera d'un design similaire au Galaxy Z Fold Wide. Samsung est sans doute le mieux placé en dehors d'Apple pour savoir à quoi va ressembler cet iPhone pliable, puisqu'il en fournit l'écran principal. On sait qu'Apple a voulu attendre la possibilité d'intégrer un écran qui ne laisse presque aucune marque de pli avant de se lancer sur ce segment. Si Samsung a pu développer un tel affichage pour son client et rival, il pourrait aussi l'utiliser pour ses propres produits.

Sans surprise, l'interface du Galaxy Z Fold Wide semble se rapprocher de celle d'une tablette Android. Le smartphone pourrait être lancé cet été aux côtés des autres mobiles pliables de la marque, les Z Fold 8 et Z Flip 8, quelques mois avant l'iPhone Fold.