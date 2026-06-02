La batterie portable OUKITEL P1000 Plus de 1024Wh est à prix sacrifié avec ce code, profitez de cette puissante station électrique Lifepo4 !

Vous cherchez une batterie portable suffisamment puissante pour recharger des appareils lors de vos déplacements ? Ce bon plan est fait pour vous ! La OUKITEL P1000 Plus passe actuellement à 260,64 € au lieu de 699 € avec le code PHDFRS30 !

OUKITEL P1000 Plus

Les amateurs de bons plans le savent, chaque mois, AliExpress proposent une série de codes qui vous donnent la possibilité de vous équiper à prix cassé. Mais attention, ces codes sont à quantité limitée. Ils expirent vite et certains d’entre eux ne fonctionnent déjà plus. Si vous avez des achats à faire, c’est le bon moment pour sauter le pas.

Vous souhaitez acheter une station d’énergie électrique puissante et facile à transporter ? La OUKITEL P1000 Plus est une station électrique Lifepo4 d’une capacité de 1024Wh avec une puissance de 1800W. Et elle est normalement en vente à 699 €, mais sur le site officiel elle est affichée en promotion à 489 €. Sur AliExpress, la batterie est encore moins chère puisqu’elle est proposée à 290,64 €. Et bonne nouvelle, avec le code PHDFRS30, vous avez 30 € de réduction dans le panier. La OUKITEL P1000 Plus passe donc à 260,64 € seulement.

Voici les codes promo qui sont actuellement à utiliser sur AliExpress pour vous équiper à prix réduit :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques de la batterie portable OUKITEL P1000 Plus ?

La OUKITEL P1000 Plus est une station électrique puissante et compacte. C’est une batterie Lifepo4 qui bénéficie d’une longue durée de vie de 10 ans, soit l’équivalent de 4000 cycles.

Le premier avantage de ce modèle est son fonctionnement silencieux de seulement 29 dB. Vous pouvez ainsi l’utiliser la nuit sans aucune gêne. Autre point non négligeable, son poids de 12 kg. Grâce à la poignée intégrée, elle est facilement transportable.

Elle profite par ailleurs d’une puissance de 1800 W, ce qui permet de recharger la majeure partie des appareils. Elle peut tout aussi bien servir de batterie de secours dans la maison qu’être installée dans un camping-car. Elle peut d’ailleurs être rechargée à l’aide de panneaux solaires ou avec l’allume-cigares de la voiture. Grâce à sa charge rapide CA de 1200 W, vous pouvez récupérer 80% de la batterie en seulement 39 minutes de charge.

Enfin, comme la OUKITEL P1000 Plus est compatible avec les connexion WiFi et Bluetooth, vous pouvez la consoler à distance depuis votre smartphone.


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