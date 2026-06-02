Sony WH-1000XM5 : le prix du casque haut de gamme est en chute libre et il n’a jamais été aussi peu cher !

Les promotion continuent sur AliExpress et c’est maintenant au tour de l’excellent Sony WH-1000XM5 de passer à prix cassé. Alors qu’il était affiché à 419,99 € à sa sortie, vous pouvez dorénavant vous l’offrir à moins de 200 €. Et avec le code PHDFRS20, il chute à seulement 176,75€. C’est une affaire !

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Le Sony WH-1000XM5 n’est pas le dernier sorti des casques sans fil haut de gamme de Sony, mais il est doté de caractéristiques premium qui le placent aujourd’hui encore bien au dessus de nombreux concurrents. Ce modèle vous fait de l’oeil, mais son prix vous freine ? Ce bon plan est fait pour vous.

AliExpress propose actuellement une série de codes promo qui cassent les prix de nombreux produits high-tech. Le Sony WH-1000XM5 n’y échappe pas. Déjà affiché à prix cassé à 196,75€ seulement, grâce au code PHDFRS20 qui vous offre 20 € de réduction supplémentaire une fois renseigné dans le panier, le caque chute à 176,75€.

Mais attention, ces codes expirent vite ! Il ne faut donc pas attendre pour profiter de cette offre. Pour rappel, voici tous les codes actuellement disponibles pour vous équiper à petit prix sur AliExpress :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques du Sony WH-1000XM5 ?

Le digne successeur du mythique Sony WH-1000XM4 n’a rien à envier à la concurrence. Ce casque haut de gamme ultra confortable offre une expérience audio sans faute. Son design premium épuré ne trompe pas, c’est un modèle léger et confortable avec des oreillettes généreusement rembourrées. Vous pouvez donc l’utiliser durant des heures sans aucune gêne.

Le WH-1000XM5 est par ailleurs doté de deux processeurs dédiés, le HD QN1 et la puce V1, qui vous offrent une réduction de bruit particulièrement performante. Vous avez la possibilité d’ajuster le filtrage sonore sur 20 niveaux entre immersion totale et transparence. Le casque intègre aussi un capteur qui permet de savoir lorsque vous le portez. Ainsi, quand vous le retirez, il met automatiquement la lecture en pause et la reprend aussitôt le casque de retour sur vos oreilles.

Enfin, la partie autonomie ne déçoit pas, loin de là. Ce casque sans fil vous offre jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 40 heures sans. Grâce à la charge rapide USB-C, vous récupérez 3 heures d’utilisation en seulement 3 minutes de charge.