Les Samsung Galaxy S27 seraient beaucoup plus rapides que les S26 grâce à cette amélioration inattendue

Il se murmure que Samsung aurait opté pour un nouveau composant surprise à intégrer à son futur Galaxy S27. Ce dernier aura un impact considérable sur la rapidité et le temps de réaction du smartphone.

Chaque année, c'est la même chose : à peine le dernier Galaxy S sorti, voilà que son futur remplaçant fait déjà parler de lui. Le Galaxy S27 ne fait pas exception à la règle, avec de premières fuites déjà dans la nature alors que les Galaxy S26 ne sont en vente que depuis quelques semaines. On apprenait ainsi récemment que Samsung prépare l'arrivée d'un tout nouveau capteur photo pour le modèle Ultra. Il y a de fortes chances pour que celui-ci ne soit pas le seul composant inédit du prochain flagship coréen.

En effet, une autre fuite, cette fois courtoisie du leaker yeux1122, dévoile que le constructeur devrait opter pour un bond en avant en matière de stockage. Alors que les Galaxy S26 reposent sur le standard Universal Flash Storage (UFS) 4.0, leurs successeurs, au moins les modèles les plus premium, pourraient bénéficier du tout récent l'UFS 5.0. Autrement dit, les Galaxy S27 s'annoncent d'ores et déjà beaucoup, beaucoup plus rapides que les Galaxy S26.

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Le Galaxy S27 serait beaucoup plus rapide grâce à cette nouvelle technologie

Il s'agit d'une nouveauté plutôt inattendue, dans la mesure où l'on aurait plutôt imaginé que les prochains smartphones passent à l'UFS 4.1, lancé en 2025, plutôt que sur sa toute dernière mouture officialisée en février dernier. Après tout, les Galaxy S26 se contentent d'un standard sorti en 2022 et a priori, personne n'a rien trouvé à y redire. Alors pourquoi ce soudain bond en avant ? D'après yeux1122, il s'agirait encore et toujours d'une question de crise de la mémoire.

On voit alors déjà une stratégie commerciale se dessiner. Il est probable que l'UFS 5.0 soit réservé à l'hypothétique modèle Pro ayant récemment fuité, ainsi qu'à la version Ultra. A contrario, les modèles standard et Plus se contenteraient d'un UFS 4.0, ou peut-être 4.1 pour maintenir des prix plus abordables. Pour rappel, l'UFS 5.0 est presque deux fois plus rapide que l'UFS 4.0, affichant une vitesse de lecture et d'écriture de 10,8 Go par seconde, contre 5,8 Go par seconde pour le standard antérieur.