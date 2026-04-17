Les Samsung Galaxy S27 seraient beaucoup plus rapides que les S26 grâce à cette amélioration inattendue

Il se murmure que Samsung aurait opté pour un nouveau composant surprise à intégrer à son futur Galaxy S27. Ce dernier aura un impact considérable sur la rapidité et le temps de réaction du smartphone.

Test Samsung Galaxy S26+ ouverture
Crédits : Phonandroid

Chaque année, c'est la même chose : à peine le dernier Galaxy S sorti, voilà que son futur remplaçant fait déjà parler de lui. Le Galaxy S27 ne fait pas exception à la règle, avec de premières fuites déjà dans la nature alors que les Galaxy S26 ne sont en vente que depuis quelques semaines. On apprenait ainsi récemment que Samsung prépare l'arrivée d'un tout nouveau capteur photo pour le modèle Ultra. Il y a de fortes chances pour que celui-ci ne soit pas le seul composant inédit du prochain flagship coréen.

En effet, une autre fuite, cette fois courtoisie du leaker yeux1122, dévoile que le constructeur devrait opter pour un bond en avant en matière de stockage. Alors que les Galaxy S26 reposent sur le standard Universal Flash Storage (UFS) 4.0, leurs successeurs, au moins les modèles les plus premium, pourraient bénéficier du tout récent l'UFS 5.0. Autrement dit, les Galaxy S27 s'annoncent d'ores et déjà beaucoup, beaucoup plus rapides que les Galaxy S26.

Sur le même sujet — Après des critiques sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung travaille sur un nouveau S Pen pour le Galaxy S27 Ultra

Le Galaxy S27 serait beaucoup plus rapide grâce à cette nouvelle technologie

Il s'agit d'une nouveauté plutôt inattendue, dans la mesure où l'on aurait plutôt imaginé que les prochains smartphones passent à l'UFS 4.1, lancé en 2025, plutôt que sur sa toute dernière mouture officialisée en février dernier. Après tout, les Galaxy S26 se contentent d'un standard sorti en 2022 et a priori, personne n'a rien trouvé à y redire. Alors pourquoi ce soudain bond en avant ? D'après yeux1122, il s'agirait encore et toujours d'une question de crise de la mémoire.

On voit alors déjà une stratégie commerciale se dessiner. Il est probable que l'UFS 5.0 soit réservé à l'hypothétique modèle Pro ayant récemment fuité, ainsi qu'à la version Ultra. A contrario, les modèles standard et Plus se contenteraient d'un UFS 4.0, ou peut-être 4.1 pour maintenir des prix plus abordables. Pour rappel, l'UFS 5.0 est presque deux fois plus rapide que l'UFS 4.0, affichant une vitesse de lecture et d'écriture de 10,8 Go par seconde, contre 5,8 Go par seconde pour le standard antérieur.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Deal Stellantis-Microsoft : votre prochaine Peugeot pourrait bientôt vous dire elle-même quand aller chez le garagiste

Stellantis vient de signer un partenariat de cinq ans avec Microsoft pour intégrer l’IA partout dans son activité. Sur votre tableau de bord comme dans les bureaux de la direction,…

Android 17 : l’ultime bêta est là, Google mise tout sur la sécurité et la stabilité pour les utilisateurs

C’est maintenant au tour de la quatrième bêta d’Android 17 d’être déployée. Elle marque là encore une étape cruciale dans le développement de la plateforme puisqu’il s’agit de la dernière…

Voici la date de sortie du film Call of Duty, il va falloir être patient

Annoncé fin 2025, le film adapté de la série de jeux vidéo Call of Duty ne faisait plus parler de lui. Il revient sur le devant de la scène avec…

OnePlus : un nouvel indice vient confirmer que l’abandon du marché européen est imminent

Bien que la chose ne soit pas encore officielle, il n’y a désormais que très peu de doutes quant au départ prochain de OnePlus du marché européen. Un récent post…

Ces 75 000 pirates amateurs ne s’attendaient pas à recevoir ce message d’Europol dans leur boîte mail

Ils pensaient pouvoir lancer des cyberattaques en toute impunité depuis leur canapé. Europol vient de leur prouver le contraire avec une opération d’une ampleur inattendue. Des dizaines de milliers de…

Attention à cette arnaque à l’entretien d’embauche visant macOS

Microsoft et Apple mettent en garde les utilisateurs de macOS. Déguisée en entretien d’embauche, une escroquerie pirate le système pour dérober vos données personnelles. Il faut se méfier de tout…

20 milliards d’euros : Orange, Free et Bouygues sont en négociations exclusives avec Altice pour racheter SFR

Après une première offre rejetée en octobre dernier, le Consortium composé d’Orange, de Bouygues Telecom et de Free annonce entrer en négociations exclusives avec le groupe Altice France pour le…

Les utilisateurs de smartphones restent de plus en plus chez la même marque (mais préfèrent toujours les iPhone)

Une nouvelle étude montre que les utilisateurs n’ont jamais été aussi loyaux qu’aujourd’hui envers leur marque de smartphone préférée. Ces derniers passent de moins en moins chez la concurrence. Mais…

Ce rapport embarrassant révèle que le Cybertruck survit grâce à l’empire d’Elon Musk, pas aux particuliers

Le Cybertruck traverse une crise que Tesla peine à dissimuler. De nouvelles données sur les immatriculations américaines viennent de tomber et elles sont accablantes. Sans un acheteur très particulier, le…

Veiller sur vos proches et votre maison devient plus facile : Samsung booste Now Brief avec les données de SmartThings

Jusqu’ici, les sources d’informations de Now Brief étaient un peu limitées. On sentait que Samsung n’avait pas exploité tout le potentiel de sa fonction de briefing quotidien personnalisé. L’entreprise passe…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.