Black Friday : Orange brise le prix du smartphone Xiaomi 13T Pro

Bonne nouvelle pour les clients Orange à la recherche du Xiaomi 13T Pro ! Pour le Black Friday, le smartphone peut être obtenu à 499 euros grâce à une réduction totale de 500 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Continuons notre route des bons plans consacrée aux offres promotionnelles du Black Friday 2023. Cette fois-ci, nous vous invitons à vous rendre sur la boutique en ligne Orange où l'opérateur a décidé de briser le prix du Xiaomi 13T Pro.

Disponible dans un coloris noir, le smartphone de la marque chinoise bénéficie d'une remise immédiate de 300 euros jusqu'au 27 novembre prochain d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien téléphone (via le mode Click & Collect). En cumulant les deux réductions, le 13T Pro passe ainsi de 999 euros à seulement 499 euros.

Présenté au cours d'une conférence à Berlin à la fin du mois de septembre 2023, le Xiaomi 13T Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le modèle Pro des 13T Series embarque aussi un processeur MediaTek Dimensity 9200+, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To ou bien encore une batterie de 5 000 mAh avec la technologie Xiaomi Smart HyperCharge de 120W.

On retrouve également la norme Wifi 7, un double emplacement nanoSIM + nanoSIM/eSIM, le Dual 5G, le NFC, le Bluetooth 5.4, une caméra principale Leica de 50 MP, un téléobjectif Leica de 50 MP, un objectif ultra grand-angle Leica de 12 MP et une caméra frontale de 20 MP.