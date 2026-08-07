Le prix supposé de l’enceinte connectée d’OpenAI se dévoile en avance

Après avoir découvert à quoi servirait la future enceinte connectée d’OpenAI au quotidien, on en apprend plus sur sa forme et surtout son prix supposé. Elle nécessitera un certain investissement.

Enceinte connectée OpenAI
Crédits : 123RF

Ce n’est plus un secret : OpenAI se lance dans le marché du hardware avec dans un premier temps une enceinte connectée propulsée par l’intelligence artificielle. Logique étant donné que l’entreprise est derrière ChatGPT. Au fil des semaines ayant suivi son annonce, nous en avons appris plus sur l’appareil. À commencer par son positionnement : un assistant personnel et évolutif accompagnant son propriétaire tout au long de la journée.

Capable d’apprendre de vos habitudes et vos préférences, l’idée est d’en faire le compagnon indispensable de votre quotidien. Annoncée comme différente de ce qui se fait actuellement en matière d’enceinte connectée intégrant l’IA, celle d’OpenAI veut également marquer son originalité par sa forme. Du moins si l’on en croit les informations glanées par le journaliste Mark Gurman. Ce dernier dévoile à la fois le design et le prix attendus de l’engin.

On connait le prix supposé et la taille de la future enceinte d’OpenAI

L’enceinte d’OpenAI aurait la forme d’un donut. Dépourvue d’écran, il faut donc s’attendre à ce qu’elle présente un trou en son centre. Côté taille, elle serait similaire à celle d’un palet de hockey, dont les dimensions standard sont 7,6 cm de diamètre et 2,5 cm d’épaisseur.

À titre de comparaison, l’Amazon Echo Dot 3e génération mesure 9,9 cm de diamètre pour 4,3 cm d’épaisseur. Nous serions donc face à un appareil de petite taille, ce qui colle avec la volonté d’OpenAI d’en faire quelque chose de facilement transportable à travers les pièces du domicile.

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Cela ne l’empêcherait pas d’intégrer des parties capables de bouger toutes seules, pour lui donner un côté plus “vivant” lors de ses interactions avec l’utilisateur. Le prix attendu de l’enceinte connectée d’OpenAI se situe entre 260 et 350 euros (de 300 à 400 dollars), auquel il faudra ajouter les diverses taxes obligatoires.

L’objet serait donc plutôt en concurrence directe avec l’HomePod d’Apple (399 euros). Le Google Home Speaker est à 120, tandis que l’Amazon Echo Dot dernière génération s’affiche à 65 euros environ. La sortie de l’enceinte d’OpenAI est prévue pour 2027, sans plus de précision pour le moment.

Source : Bloomberg


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