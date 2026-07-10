Six ans plus tard, Google tient enfin la promesse faite à ses enceintes connectées

Le Google Home Speaker vient de recevoir une fonctionnalité réclamée depuis 2020. La nouvelle enceinte connectée peut désormais se transformer en véritable système de son pour le salon. Il aura fallu six ans à la firme de Mountain View pour tenir cette promesse.

enceinte google gemini
Crédit : Google

Les enceintes connectées ont longtemps servi à écouter de la musique et à répondre à quelques commandes vocales. Leur rôle s'élargit désormais vers le divertissement du foyer. Beaucoup de fabricants misent sur ces appareils pour améliorer le son des téléviseurs sans multiplier les câbles. Google avance sur ce terrain avec son boîtier de streaming, régulièrement enrichi de nouveautés logicielles. La mise à jour du Google TV Streamer qui a renforcé la maison connectée en offrait déjà un aperçu. La firme cherche maintenant à relier ses différents produits dans un écosystème cohérent.

C'est justement le sens de cette nouveauté qui concerne le Google Home Speaker. Cette enceinte, lancée en juin dernier, était attendue depuis plusieurs années par les habitués de la marque. Le Google Home Speaker dont la date de sortie avait fuité au printemps se pose enfin comme la pièce manquante de l'équipement audio. Sa mission dépasse largement la simple lecture de musique ou l'assistance vocale au quotidien. Le géant de Mountain View destine désormais ce produit à accompagner les images du téléviseur.

Le Google Home Speaker apporte le son Dolby Atmos au téléviseur sans le moindre câble

Selon la page d'assistance de Google, deux enceintes Home Speaker se relient sans fil à un Google TV Streamer pour former un mini home cinéma. La liaison passe par le Wi-Fi, dont la bande passante dépasse largement celle du Bluetooth utilisé jusqu'ici. Cette différence technique ouvre la porte au son spatial et au format immersif Dolby Atmos, réservé auparavant aux installations plus lourdes. Le boîtier convertit le signal audio pour envoyer un rendu enveloppant vers les deux appareils. L'appairage se lance depuis l'application dédiée ou dans les réglages du téléviseur.

Cette fonction rattrape un manque signalé depuis le lancement du Nest Audio en 2020. À l'époque, Google promettait déjà d'associer ses enceintes à un boîtier pour le son du téléviseur, sans jamais concrétiser. Les utilisateurs habitués aux systèmes de Sonos ou Bose profitaient de cette possibilité depuis longtemps. Le Home Speaker permet enfin de rejoindre ce standard, même s'il reste limité à deux unités pour l'instant.


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