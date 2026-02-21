Une enceinte connectée sous ChatGPT et designée par Jony Ive : voici le premier appareil développé par OpenAI

OpenAI et Jony Ive, designer star de l'iPhone, se sont associés pour créer des appareils boostés à l'IA. On en sait plus sur leur premier projet qui devrait se concrétiser.

En mai 2025, OpenAI annonçait l'acquisition d'iO, la startup de hardware IA fondée par Jony Ive, ancien chef du design chez Apple et considéré comme le créateur de l'iPhone, pour 6,5 milliards de dollars. L'objectif affiché était de développer des appareils qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours et propulsés par les modèles d'IA de l'entreprise. Pas une mince affaire, alors qu'on a déjà un accès rapide et facile aux assistants IA depuis notre smartphone.

Selon un rapport publié par The Information, le premier appareil d'OpenAI serait en train de prendre forme. Alors qu'on évoquait pendant un moment un objet qui ressemblerait à un iPod Shuffle et qu'on accrocherait autour du cou, cette idée semble avoir été mise de côté, du moins pour l'instant. Il s'agirait plutôt, tout simplement, d'une enceinte connectée. Ce n'est pas bien original, mais on ne peut pas nier que ce type de produit se prête particulièrement bien à accueillir un assistant IA.

Des lunettes et une lampe connectées après l'enceinte ?

Citant “deux sources proches du dossier”, le média affirme que cette enceinte connectée devrait coûter entre 200 et 300 dollars US. Celle-ci serait équipée d'une caméra lui permettant de recueillir des informations sur les utilisateurs et leur environnement. Elle pourrait par exemple reconnaître quels sont les objets posés sur une table à proximité. L'appareil pourrait aussi participer à des conversations en langage naturel (le minimum de ce qu'on attend d'un tel produit de la part d'OpenAI) et effectuer des achats en identifiant l'utilisateur grâce à une fonction de reconnaissance faciale.

La collaboration entre Jony Ive et OpenAI serait tendue, ralentissant le rythme de développement. L'agence de design LoveFrom, qui appartient toujours à Jony Ive, est chargée du design des appareils. C'est ensuite OpenAI qui est responsable de la fabrication du matériel et de la mise en place du logiciel, ainsi que de l'étude des usages par les consommateurs. Mais OpenAI estimerait que les équipes de Jony Ive travaillent trop lentement et sont avares en partage d'informations.

OpenAI a récemment déclaré prévoir la présentation de son premier appareil en 2026. En parallèle, des projets de lunettes et de lampe connectées seraient à l'étude.