Justin Bieber se lance dans l’audio : ses nouvelles enceintes Bluetooth ne passent pas inaperçues

Après le lifestyle et le streetwear, Justin Bieber se lance dans l’électronique. La star de la pop vient en effet de dévoiler sa nouvelle gamme d’appareils, qui comprend des enceintes Bluetooth et des casques audio.

De nombreuses stars utilisent leur popularité et leur image pour vendre différents produits, ce n’est un secret pour personne. Et notamment dans le monde de la musique. Dr. Dre, par exemple, est bien connu pour avoir participé au lancement des casques Beats by Dre, qui ont rapidement gagné en popularité. D’ailleurs, Apple n’a pas tardé à y voir une poule aux œufs d’or particulièrement alléchante. La marque à la pomme a ainsi mis la main sur Beats quelques années plus tôt.

Mais il ne faut pas oublier Justin Bieber, véritable star de la pop ayant connu son apogée au milieu des années 2010. Et si ses performances musicales ont parfois soulevé quelques débats, le chanteur n’a pas tardé à se lancer dans un business lucratif : le streetwear.

Enceintes Bluetooth façon Justin Bieber : à quoi s’attendre ?

En effet, en 2025, Justin Bieber lançait SKYLRK, une marque de vêtements streetwear. L’entreprise propose, entre autres, des chaussures, des lunettes et d’autres accessoires particulièrement colorés et futuristes. Mais la star de la pop en remet une couche en dévoilant de nouveaux appareils électroniques.

Sur Instagram, Justin Bieber vient en effet de teaser plusieurs appareils, et notamment plusieurs enceintes Bluetooth. Fidèles au style de la marque SKYLRK, celles-ci affichent un look futuriste, accompagné de plusieurs coloris flashy.

Les nouvelles enceintes Bluetooth de Justin Bieber affichent un design rappelant une sorte de coussin, ou plutôt de pouf miniature. Enfin, pas si miniature que ça. En effet, l’un des modèles présentés par le chanteur se distingue par un diamètre important. On peut donc imaginer plusieurs haut-parleurs délivrant un son stéréo particulièrement puissant.

Alors, cette enceinte pourra-t-elle rivaliser avec la puissante enceinte portable Soundcore Boom 2 Plus, qui s’est récemment retrouvée à prix cassé sur AliExpress ? Difficile de le savoir. En effet, Justin Bieber s’est contenté d’un simple teasing sur Instagram. Les spécificités techniques, le prix ainsi que la date de sortie de ces appareils sont, pour l’instant, inconnus.