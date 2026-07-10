Google Home Speaker : la nouvelle enceinte est victime d’un bug fatal qui empêche l’installation, voici comment le corriger

Depuis le lancement de la dernière enceinte Google Home boostée à l'IA, plusieurs utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir terminer l'installation. Celle-ci se bloque au cours du processus sans possibilité de poursuivre. Heureusement, une solution toute simple permet de régler le problème.

Ça y est, la toute nouvelle enceinte Google Home, qui vise à remplacer les anciens modèles, est disponible sur le marché depuis quelques jours. Dans l'ensemble, les utilisateurs en sont déjà largement convaincus, malgré quelques défauts mineurs qui ne viennent pas vraiment ternir l'expérience. Il faut dire que beaucoup attendaient que Gemini fasse enfin son arrivée dans la gamme domotique de Google, en prenant la place de l'historique Assistant.

Mais pour quelques malchanceux, l'aventure n'a pas été de tout repos. En effet, comme l'ont remarqué nos confrères d'Android Authority, ils sont quelques-uns sur Reddit et sur les forums d'entraide à se plaindre de ne pas pouvoir installer leur nouvelle enceinte, un processus d'ordinaire plutôt simple et rapide à réaliser. Tous rapportent le même problème : dès qu'ils essaient de se connecter à leur réseau WiFi, et donc à leur compte Google, l'enceinte est victime d'une erreur fatale.

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Comment résoudre le bug du Google Home Speaker qui ne veut pas s'installer

À partir de là, peu importe le nombre de tentatives pour redémarrer la procédure, le problème revient en boucle, toujours à la même étape. Certains se sont alors mis à craindre un défaut de fabrication sur leur enceinte. Mais bonne nouvelle, il n'en est rien. Google a en effet été très réactif pour répondre aux demandes des utilisateurs impactés et a annoncé dans la foulée le déploiement d'un patch correctif, confirmant qu'il s'agit bien d'un problème au niveau logiciel.

La mise à jour a été déployée hier et, selon Google, ne devrait pas mettre plus de 24 heures à arriver sur les Google Home Speaker du monde entier. Si vous êtes concerné et que la mise à jour n'est toujours pas disponible chez vous, il suffit donc sûrement d'attendre quelques heures de plus. Autrement, Google propose une autre solution : débrancher et rebrancher l'enceinte, ce qui devrait corriger le problème. Tout simplement.