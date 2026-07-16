L’enceinte connectée d’OpenAI serait un assistant IA personnel et évolutif

Le premier appareil d'OpenAI devrait être une enceinte connectée. On en apprend plus sur ses caractéristiques techniques et son utilité au sein d'un foyer. L'idée est d'en faire un membre utile de la famille.

Si l'on vous dit OpenAI, vous pensez immédiatement à ChatGPT. L'assistant IA qui a démocratisé cette technologie auprès du grand public et provoqué une course à l'intelligence artificielle dont on ne voit pas encore la ligne d'arrivée.

Pourtant la firme de Sam Altman a d'autres ambitions, à savoir se lancer dans le hardware. D'après des sources proches du dossier, OpenAI préparerait 5 appareils dans un premier temps. Nous en avons entendu parler de deux à l'heure actuelle : un smartphone et une enceinte connectée sous ChatGPT.

C'est elle qui se dévoile un peu plus aujourd'hui. Comme l'on peut s'y attendre, l'enceinte sera en résumé un assistant IA capable de contrôler vos autres objets connectés, jouer de la musique, répondre à des questions ou à des messages reçus sur votre smartphone et, plus globalement, faire appel aux capacités de ChatGPT. Jusque là, rien de nouveau. Mais l'objet va tout de même se démarquer par son aspect évolutif destiné à en faire un véritable “compagnon”.

Les caractéristiques de l'enceinte connectée signée OpenAI

À mesure que vous l'utilisez, l'enceinte d'OpenAI apprend. Vos habitudes, vos préférences… Elle peut également lire vos mails afin d'en tirer des informations permettant de mieux vous comprendre. Au fil du temps, l'appareil devient de de plus en plus personnalisé et de plus en plus proactif. Les sources disent qu'il sera capable d'anticiper certains de vos besoins, se positionnant comme un “expert” de son propriétaire.

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L'enceinte est censée développer une vraie personnalité. Elle intégrera même des éléments mécaniques lui permettant de bouger afin de renforcer son côté “humain qui réagit”. On ignore à quel point, mais on imagine qu'il s'agira juste de légers mouvements sur place, pas de pattes d'araignée en métal.

En parlant de ça, l'enceinte d'OpenAI sera dotée d'une batterie rechargeable. Un atout face aux concurrentes d'Amazon, Apple ou Google puisqu'elle pourra être déplacée de pièce en pièce sans obligation de la brancher (ce qu'il sera toujours possible de faire). On attend une présentation officielle cette année pour une sortie en 2027.

Source : Bloomberg