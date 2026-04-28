Le Play Store mettra en avant les applications pensées pour les grands écrans

Si vous voulez profiter à fond de votre smartphone pliable ou de votre tablette, il faut des applications exploitant les écrans larges. Ça tombe bien, le Play Store de Google va permettre de les identifier bien plus facilement.

Google Play Store
Crédits : 123RF

À moins que vous ayez un besoin extrêmement spécifique, il est très probable que vous trouviez toutes les applications dont vous avez besoin sur le Play Store. Et c'est tant mieux vu que Google veut rendre de plus en plus difficile l'installation d'applis en dehors du magasin Android officiel. Pour vous aider à vous y retrouver parmi les millions que ce dernier propose, la firme de Mountain View a de plus en plus recours à des bandeaux ou des badges.

Par exemple celui qui indique que telle application a tendance à drainer la batterie du smartphone. Ou encore le message qui confirme qu'une appli émane bien du gouvernement pour éviter les arnaques aux copies. Cette fois-ci, Google pense à tous les détenteurs de smartphones pliables ou de tablettes. En effet, les applis ne sont pas toujours optimisées pour s'afficher sur un grand écran. Souvent, les développeurs se contentent de les étirer et le résultat est moyen.

Les applications pour grands écrans seront plus visibles sur le Play Store

Pour éviter ce genre de situation, le Play Store va déployer un badge spécifique aux applications conçues pour les écrans larges. C'est ce qu'indique les notes de mise à jour à venir du magasin de Google, numérotée 51.2. On ignore encore à quoi ressemblera le pictogramme en question. De même, il n'est pas précisé sur quels critères se basent l'entreprise pour déterminer qu'une applis le mérite ou non.

Lire aussi – Le Play Store : cette petite nouveauté va vous faire gagner un temps fou quand vous cherchez un type de jeu spécifique

Nous ne savons pas quand cette mise à jour aura lieu, mais celle du Play Store est automatique. La nouvelle icône apparaîtra donc sans crier gare d'ici quelques jours, ou quelques semaines si Google met du temps à la déployer. Les propriétaires d'un Galaxy Z Fold 7, entre autres, n'ont plus qu'à patienter.


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