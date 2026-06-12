Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont en panne, les communications sont impossibles

Plusieurs services de communications importants, dont Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, connaissent des difficultés techniques importantes ce 12 juin 2026.

Toutes les applications sociales et de messagerie du groupe Meta sont en panne ce 12 juin 2026 en milieu d'après-midi. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont tous inaccessibles, que ce soit via le site web ou l'application mobile. Les utilisateurs perdent leur moyen de communiquer avec leurs proches, ce qui pourrait provoquer un petit vent de panique chez certains. La panne semble mondiale, les témoignages affluent de tous les continents.

Sur Downdetector, on voit de nombreux rapports signalant l'incident. Discord semble aussi concerné, mais nous ne sommes pas touchés dans notre cas. Les membres de la rédaction peuvent par contre confirmer l'impossibilité d'utiliser les plateformes de Meta. Sur Facebook, par exemple, on reste bloqué longtemps sur un écran n'affichant que le logo. Ensuite, on voit quelques éléments de l'interface apparaître, mais on peut difficilement interagir avec et le fil d'actualité ne s'affiche pas.

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ne sont plus disponibles

On ne sait pour l'instant pas ce qui est à l'origine du problème. Il pourrait s'agir de défaillances d'infrastructures chez Meta, puisque tous ses services sont tombés. Mais le fait que Discord, et potentiellement d'autres plateformes, soit également touché, peut faire penser que le souci vient plutôt d'un fournisseur technique en amont. Dans tous les cas, vous ne pouvez rien y faire, votre appareil et votre connexion internet n'y sont pour rien. Vous devez seulement prendre votre mal en patience.