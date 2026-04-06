Le Google Play Store va rendre les avis bien plus utiles avec cette nouveauté

Google envisage l'intégration d'une option aussi simple qu'efficace dans le Play Store. Elle donnerait une raison de parcourir les avis sans pour autant perdre son temps à tous les lire.

Cela fait longtemps que Google veut faire du Play Store plus qu'une simple plateforme de téléchargement d'applications. À travers l'ajout de plusieurs fonctionnalités, elle devient un service capable de vous recommander l'appli qu'il vous faut, ou encore de vous faire éviter celle qui pourrait vider la batterie de votre smartphone avant que vous ne vous en rendiez compte. C'est déjà bien mieux que d'en installer une un peu au hasard en espérant que tout se passe bien.

L'un des moyens d'éviter ça est de lire les commentaires des utilisateurs. Sauf qu'il y a au moins deux limites à cela. La première est qu'il y en a parfois beaucoup, et vous n'avez pas forcément le temps de tous les parcourir. La seconde est que bien souvent, les commentaires sont quasiment inutiles. Entre les “Bien“, les “Ça ne marche pas” et les “Bof“, on ne parvient pas à se faire un avis au final. La nouveauté imaginée par Google va permettre de faire oublier ces deux écueils en un seul coup.

Le Play Store va vous aider à faire le tri dans la jungle des commentaires

La solution était évidente quand on y pense : une fonction de recherche dans les commentaires. Vous vous demandez si tel jeu de type gacha peut s’apprécier sans payer pour les tirages ? Tapez “free to play“, “money” ou un autre mot-clé du même genre. Besoin de savoir si l'application peut faire planter votre smartphone ? Cherchez les termes adéquats et vous ne verrez que les commentaires qui les mentionnent.

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La recherche dans les commentaires est disponible à deux endroits. Soit via une icône en forme de loupe juste en-dessous de la note moyenne, soit quand vous appuyez sur Notes et avis. Dans ce cas, vous verrez une barre de recherche en haut de la page qui s'ouvre. Google précise que la fonctionnalité est en cours de déploiement, mais il faudra possiblement plusieurs semaines avant que nous la voyions débarquer sur nos smartphones.