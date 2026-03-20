Android : installer une application hors Google Play Store va devenir un parcours du combattant, voici comment y échapper

Comme il l’avait annoncé, Google complexifie volontairement le processus d’installation d’applications récupérées en dehors du Play Store (sideloading). Mais il existe une solution pour contourner cette méthode fastidieuse : voici laquelle.

Google Play Store
Crédits : 123RF

Ce n’est plus une surprise : la sécurité des utilisateurs Android est, depuis un moment, l’un des chevaux de bataille de Google, qui multiplie les mesures de protection. L’une d’elles consiste à encadrer – pour ne pas dire limiter – davantage une pratique courante : le sideloading – dans le jargon, cela désigne le téléchargement d’applications en dehors du Play Store, depuis un site web ou une boutique alternative.

Avant de déployer son nouveau système de vérification Android des développeurs annoncé l’an dernier afin de limiter la diffusion d’applications malveillantes – même si les magasins légitimes n’annihilent pas ce risque –, Google met en place une nouvelle restriction. Il s’agit d’un processus d’installation lent et fastidieux qui entrera en vigueur en août 2026. Mais il existe un moyen de le contourner.

Voici comment contourner les restrictions de l’installation d’applications Android hors Google Play Store

L’annonce d’un nouveau système de vérification des développeurs – qui pourrait être déployé dès septembre dans certaines régions – a suscité de nombreuses craintes, à tel point que Google a dû rassurer les utilisateurs : « Le sideloading […] ne va pas disparaître. » En revanche, le géant de la tech a prévenu qu’il allait devenir un « processus complexe », sans préciser ce que cela signifierait concrètement. On le sait désormais : Google a dévoilé son nouveau processus d’installation d’applications hors Play Store.

Baptisé « flux avancé », il permettra aux utilisateurs avertis d’installer des applications provenant de développeurs non vérifiés et devrait protéger ceux les moins expérimentés. Mais il n’en reste pas moins extrêmement contraignant avec ses nombreuses étapes, détaillées par Android Authority : l’activation du mode développeur, la confirmation qu’on n’installe pas l’application sous la contrainte, le redémarrage du smartphone, puis un délai obligatoire de 24 heures au milieu, avant la réauthentification et enfin l’installation.

Pour contourner ce délai obligatoire de 24 heures, il existe toutefois une solution : installer ces applications hors Play Store via l’Android Debug Bridge (ADB), cette méthode qui consiste à connecter son appareil à son ordinateur ne souffrant d’aucun changement. Toutefois, notez qu’elle s’adresse surtout aux utilisateurs expérimentés.


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