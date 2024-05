Le Play Store a trouvé le moyen d’éradiquer les arnaques camouflées en applications officielles

Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans son Play Store : des badges spécifiques pour identifier les applications officielles des gouvernements. Cette nouveauté, déjà en place dans plus de 14 pays dont la France, vise à renforcer la sécurité et créer plus de transparence.

Dans un effort pour améliorer la sécurité et la fiabilité de son Play Store, Google a mis en œuvre plusieurs mesures ces derniers temps. En novembre 2023, la société a instauré un processus de contrôle rigoureux qui exige maintenant que toutes nouvelles applications soient testées par au moins vingt personnes sur une période de deux semaines avant leur publication. En poursuivant dans cette voie, l’entreprise a récemment annoncé le déploiement de badges “Gouvernement” pour identifier clairement les applications officielles.

Cette nouvelle fonctionnalité aide les utilisateurs à distinguer facilement les applications légitimes de celles tentant de se faire passer pour officielles. Ce système de badges est une réponse directe aux problèmes des fausses applications qui cherchent à exploiter la crédulité des utilisateurs en se faisant passer pour des applications gouvernementales. Avec plus de 2 000 applications déjà badgées à travers le monde, y compris en France, aux États-Unis et au Japon, Google espère diminuer les risques de fraudes et d'usurpations d'identité.

Fini de vous faire avoir par de fausses applications sur le Play Store avec ces nouveaux badges

Cette nouvelle mesure de Google s'étend au-delà de l'apposition d'un simple badge. Lorsqu'un utilisateur clique sur l'icône “Gouvernement” d'une application, une fenêtre contextuelle s'affiche pour confirmer qu'elle est vérifiée et bien affiliée à une entité gouvernementale. Ce dernier apparaît aussi dans les résultats de recherche et les listes telles que les “Meilleurs Classements”. Les utilisateurs peuvent désormais distinguer facilement les applications légitimes de celles tentant de se faire passer pour officielles.

Pour acquérir le badge “Gouvernement”, il est nécessaire de fournir une preuve qui valide l'autorisation de gérer des documents officiels. Ce processus est complété par l'obligation pour les développeurs d'utiliser des adresses e-mail officielles lors de la création de leurs comptes sur le Play Store. Par ailleurs, les applications traitant de sujets sensibles, comme le vote ou l'identification personnelle, doivent passer par une étape de vérification supplémentaire. Cette mesure garantit une sécurité renforcée avant leur validation et leur publication sur la plateforme.