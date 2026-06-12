De la pub sur le Game Pass pour payer l’abonnement moins cher ? Xbox envisage une formule à la Netflix

Au détour d'une interview, un cadre de Xbox a évoqué l'arrivée potentielle de la publicité pour permettre aux joueurs d'accéder aux jeux pour moins cher.

Complètement dépassé par PlayStation depuis deux générations, Xbox cherche la bonne idée pour regagner la confiance et l'intérêt du public. On a vu que la nouvelle direction, incarnée par Asha Sharma, est en train de remettre en cause la sortie des titres Xbox Game Studios sur PS5. Gears of War E-Day, qui devait être lancé sur la console de Sony, n'y sera finalement pas disponible. Mais un retour aux exclusivités console ne suffira pas et les dirigeants planchent sur de nouveaux plans.

L'importante baisse de prix du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass a permis de reconquérir certains joueurs, prouvant à Microsoft que le tarif est un facteur primordial pour attirer les clients. Dans cette optique, Matthew Ball, directeur de la stratégie Xbox, a déclaré dans une interview pour The Game Business, qu'il envisageait de recourir à la publicité afin de baisser le prix du ticket d'entrée pour jouer sur Xbox. Il ne cite pas d'exemple spécifique, mais ce type d'offre conviendrait particulièrement au Game Pass.

Le Game Pass bientôt moins cher, mais avec de la pub ?

“La question n'est pas de savoir si l'on peut bourrer nos contenus de publicités. La question est plutôt de savoir s'il existe des solutions pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens, ou qui ne voudraient pas essayer, d'accéder à nos programmes et franchises”, explique-t-il. Il prend comme exemple les plateformes de streaming vidéo comme Netflix, HBO Max ou Disney+, qui proposent toutes désormais un abonnement moins cher avec publicité. Il estime intéressant le fait de pouvoir offrir “le même contenu, mais à moitié prix ou presque”.

Sur X (Twitter), il précise qu'il ne pense absolument pas à des publicités en jeu, alors que certains médias et utilisateurs ont craint qu'il évoquait ce type de réclame. “À aucun moment je ne mentionne les publicités en jeu”, se défend-il, ajoutant “croire personnellement qu’interrompre l’expérience de jeu serait une mauvaise idée”. Il ne précise par contre pas comment la pub pourrait être diffusée aux joueurs autrement.