Le Play Store : cette petite nouveauté va vous faire gagner un temps fou quand vous cherchez un type de jeu spécifique

Google teste actuellement une nouvelle manière de naviguer dans les différentes catégories de jeu son Play Store. Grâce à un léger changement d'interface, il sera bientôt beaucoup plus simple de trouver exactement ce que l'on cherche.

Google Play Store
Crédits : 123RF

Le Play a beau avoir l'avantage d'être la principale boutique d'application d'Android et donc de regrouper un immense catalogue, il n'est de fait pas toujours simple de s'y retrouver — surtout quand on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche. Google en a bien conscience et tente régulièrement d'améliorer la navigation et la recherche sur son store. Récemment, la firme a notamment tenté de diffuser de petites vidéos inspirées du format TikTok pour présenter ses meilleures applications.

Parmi ces éléments d'interface qui permettent d'un peu mieux s'y retrouver, ou du moins de réduire le champ des possibles, il y a bien sûr les catégories. Mais celles-ci ne sont pas toujours très simples d'accès, alourdissant ainsi la navigation. La chose est particulièrement dommageable pour la partie jeu, notamment quand on sait que l'on veut jouer à un tower defense et non à une simulation de ferme.

Sur le même sujet — Android : installer une application hors Google Play Store va devenir un parcours du combattant, voici comment y échapper

Le Play Store va rendre la recherche de jeux beaucoup plus agréable

Google a donc décidé de remédier au problème, comme nous l'apprennent nos confrères d'Android Authority. Ces derniers ont en effet repéré une légère modification de l'interface de l'onglet Jeux de la boutique. Désormais, la partie haute de l'écran affiche des bulles en lieu et place des anciens onglets, qui permettent de se rendre directement dans une catégorie de jeux spécifique : simulation, puzzle, et autres.

Leur design reprend bien sûr la philosophie Material You utilisée par Google depuis quelques années maintenant. Il est possible de faire défiler le carrousel pour trouver le genre de jeux que l'on cherche. Une nouveauté bienvenue pour tous ceux qui apprécient un genre en particulier et aiment découvrir des petites méconnues. Reste désormais à savoir où seront rangés les anciens onglets, comme Pour enfants, Autres appareils et Premium.


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