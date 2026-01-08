Play Store : vous pourrez bientôt tester gratuitement les jeux payants (et sans perdre votre progression !)

Google préparerait une nouvelle fonctionnalité super pratique pour le Play Store. Cette option devrait ravir les joueurs Android : elle leur permettra de jouer gratuitement à des jeux payants.

Il est aujourd’hui très aisé de jouer sur son smartphone Android : le Google Play Store recense des milliers de jeux. La plupart contiennent des achats intégrés avec parfois des essais gratuits pour les abonnements. Toutefois, certains titres restent, eux, complètement accessibles moyennant un paiement unique à l’achat. Si ce modèle économique garantit aux utilisateurs de bénéficier de l’intégralité de l’expérience sans achat supplémentaire, les utilisateurs ne peuvent pas tester le jeu en amont – et cela représente un « risque » pour eux, donc un frein.

La solution trouvée est donc le développement de versions « démo » distinctes, mais si le joueur décide finalement d’acheter le jeu, il perd inévitablement sa progression. Maintenir ces démos constitue, de plus, une charge de travail supplémentaire notable pour les développeurs. Pour pallier ces lacunes, Google développerait une nouvelle fonctionnalité : « Essayer avant d’acheter » dans le Play Store. C’est en tout cas ce que suggère du code découvert par nos confrères d’Android Authority dans la version 49.6.19-29 du Google Play Store.

Vous allez pouvoir essayer des jeux payants du Play Store avant de les acheter

Comme son nom l’indique, cette option permettrait aux utilisateurs de tester un jeu payant dans son intégralité (dans les limites de la progression normale) pendant une période d’essai limitée. Surtout, le joueur conserverait sa progression s’il décidait d’acheter le jeu.

Les chaînes de code révèlent aussi que l’essai commencerait dès l’ouverture de l’application. De plus, elles laissent entendre que la durée du test sera laissée à l’appréciation des développeurs : ces lignes évoquent des minutes, une heure ou plusieurs. L’essai serait également limité à un par jeu.

Les lignes de code ne mentionnant explicitement que des jeux, on peut supposer que les autres types d’applications ne seront pas concernés – au début du moins – par cette fonctionnalité. L’existence de cette dernière pour un jeu donné dépendrait, par ailleurs, du bon vouloir des développeurs publiant sur le Play Store.

L’option « Essayer avant d’acheter » n’a, pour le moment, ni été annoncée officiellement par la firme de Mountain View, ni déployée sur le Play Store. En attendant, si un jeu vous fait de l’œil, mais que le prix vous rebute, faute d'avoir pu l’essayer en amont, sachez que vous pouvez bénéficier de la politique de remboursement du Play Store. Si vous vous décidez à acheter une application ludique et réalisez finalement que l’expérience ne vous sied pas, vous pouvez toujours vous faire rembourser dans les deux heures suivant votre achat.