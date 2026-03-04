Le Play Store s’inspire de TikTok pour vous faire découvrir de nouvelles applications

À l'occasion du Pixel Drop du mois de mars, le Play Store se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux adeptes du scroll. La boutique affiche désormais des vidéos verticales ayant pour but de mettre en lumière de nouvelles applications.

Si vous êtes du genre à fouiller le Play Store à la recherche de divertissement lorsque vous vous ennuyez, Google a un joli cadeau à vous offrir. La firme de Mountain View a déployé hier dans la soirée le Pixel Feature Drop de mars, qui apporte notamment une solution lorsque vous perdez vos bagages à l'aéroport. Ici, le problème est beaucoup plus commun : trouver de nouvelles applications à installer.

Le Play Store est tellement dense qu'il est parfois difficile de s'y retrouver, à plus forte raison quand on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche. Or, il y a une application qui a parfaitement compris comment divertir les utilisateurs qui, justement, ne savent pas ce qu'ils veulent : TikTok. Et c'est précisément de cette dernière que Google a puisé son inspiration pour améliorer son Play Store dans cette dernière mise à jour.

Le Play Store utilise des vidéos verticales pour vous faire découvrir des applications

Comme le rapportent nos confrères d'Android Authority, le Play Store affiche désormais des vidéos verticales sur son écran d'accueil. Nulle question ici de montrer les dernières tendances ou memes du moment, mais plutôt les applications susceptibles de vous plaire. Concrètement, la boutique transforme la sélection faite expressément pour vous en vidéos de quelques secondes montrant à quoi servent et surtout comment utiliser ces dernières.

Plutôt que de vous rendre sur la page de l'application pour comprendre de quoi il s'agit, en général attiré uniquement par sa vignette ou son nom, le Play Store s'assure que celle-ci vous intéresse vraiment en affichant directement son fonctionnement. Bien sûr, il est possible de scroller à travers ce feed généré pour vous pour trouver la perle rare. De quoi y perdre des heures.