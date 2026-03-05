Le Play Store part à la chasse aux applications qui drainent votre batterie

Google ne veut pas que vous ayez une mauvaise surprise en constant qu'une application a drainé la batterie de votre smartphone. Un nouveau système vous mettra en garde avant que le mal puisse être fait.

Google Play Store
Crédits : 123RF

Installer une application depuis le Google Play Store, c'est un peu la loterie. On a beau avoir bien lu le descriptif et les avis, il peut toujours se passer quelque chose d'inattendu. Un bug, une fonction défaillante ou, plus sournois, une batterie qui fond comme neige au Soleil alors que vous ne vous servez même pas de l'application en question. C'est sur ce dernier point que Google veut prévenir plutôt que guérir.

L'entreprise annonce l'arrivée d'un nouveau message pouvant s'afficher sur la page de présentation d'une appli. Il indique que “cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d'une activité en arrière-plan élevée“. Voilà qui devrait dissuader les téléchargements lorsque l'on tombe sur le programme un peu au hasard. Google a mis en place des garde-fous pour éviter que n'importe qui se retrouve affublé de l'avertissement.

Comment le Play Store va vous protéger des applications potentiellement énergivores

La firme de Mountain View précise sur son blog dédié aux développeurs comment elle fixe la limite : “le « seuil de comportement anormal » est défini comme le maintien d'un verrouillage partiel de veille non exempté pendant au moins deux heures en moyenne, alors que l'écran est éteint, dans plus de 5 % des sessions utilisateur au cours des 28 derniers jours“.

Lire aussi – Trouver la bonne application sur le Play Store devient un jeu d’enfant, même si vous ne connaissez pas son nom

Des comportements nécessaires et clairement bénéfiques pour les utilisateurs sont exclus du calcul. Par exemple la lecture audio écran éteint, l'accès à la position, ou encore le transfert de données initié par vos soins.

Le déploiement du message a déjà commencé et doit continuer sur les prochaines semaines. Google donne également plusieurs conseils techniques aux développeurs se retrouvant impactés afin qu'ils puissent optimiser l'usage de la batterie en arrière-plan. Ne pas le faire aura également un impact sur la visibilité de l'application sur le Play Store, avec par exemple l'impossibilité d'apparaître dans les recommandations.


