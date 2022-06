Le PC portable Gaming HP Victus 16 à moins de 800 euros grâce à 400 euros de remise immédiate

Un PC portable Gaming avec grand écran est généralement très cher à l’achat. Pendant les soldes, Rue du commerce propose une belle remise de 33% sur le HP Victus 16.

Pendant les soldes d’été 2022, Rue du commerce propose une très belle offre sur le PC portable Gaming HP Victus 16-d0418nf. Normalement en vente à 1199,99 euros, vous pouvez vous le procurer pour 799,99 euros grâce à une promotion de 400 euros !

Le HP Victus 16 est un PC portable Gaming parmi les plus abordables du secteur. Le rapport performance-prix de ce PC est des plus intéressant, d’autant plus qu’il est équipé d’un bel écran de 16,1 pouces au taux de rafraichissement élevé.

Pour s’équiper d’un PC portable Gaming sans se ruiner, il faut trouver une machine bien pensée au niveau des composants choisis avec notamment un couple processeur et carte graphique équilibré. Équipé d’un processeur Intel Core i5-11400H associé à 8 Go de DDR4-2933 MHz et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo dédiée, cet ordinateur a trouvé le juste milieu pour répondre à toutes les utilisations, y compris le jeu vidéo en Full HD. Le chassis a été conçu pour faciliter le refroidissement et ne pas perdre en performance. Il contient également un disque dur SSD 512 Go. Sa dalle IPS Full HD de 16,1 pouces a un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour gagner en réactivité et fluidité. Elle est traitée contre les reflets. Seule l’autonomie assez faible pourra ternir le bilan. Mais c’est généralement le cas de la plupart des PC portable Gaming.

