Super prix sur le SSD interne PNY CS900 1 To avant les soldes

Besoin d'un bon SSD interne avec une grosse capacité de stockage ? C'est possible sur le site Rue du Commerce où le PNY CS900 de 1 To est à moins de 72 euros avant les soldes.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le coup d'envoi des soldes d'été 2022 sera donné le mercredi 22 juin prochain et Rue du Commerce a un peu anticipé l'événement commercial pour en proposant un SSD interne à prix réduit.

À l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le PNY CS900 d'une capacité de 1 To est au tarif de 71,99 euros au lieu de 104,90 euros ; ce qui fait une remise immédiate plus de 30 euros de la part du site e-commerce français. Pour information, des frais de port à hauteur de 3,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais.

Idéal pour booster les performances globales d'un ordinateur portable, le PNY CS900 est un SSD interne au format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. Du côté de ses points forts, le SSD dispose de vitesses séquentielles de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture, mesure 10 x 7 x 0.7 cm et pèse seulement 40 grammes. Garanti trois ans, l'accessoire est opérationnel juste après son installation sans besoin de paramétrages complexes. Il consomme moins d’énergie électrique que les disques durs traditionnels et résiste aux environnements extrêmes.