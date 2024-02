Asus TUF Gaming A16 : près de 400 € de réduction sur le PC portable 16″

Vous êtes à la recherche d'un bon PC portable de type gaming ? Aujourd'hui seulement, Rakuten vous permet d'économiser près de 400 euros sur l'achat du TUF Gaming A16 de la marque Asus, par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger.

En ce jeudi 22 février 2024 uniquement, Rakuten vous donne la possibilité d'avoir une réduction de 80 euros pour tout achat supérieur ou égal à 999 euros. Parmi les nombreux produits high-tech éligibles à l'opération, on trouve notamment un PC portable gaming de la marque Asus.

Ainsi, l'Asus TUF Gaming A16 (référence TUF617NS-N3001W) est vendu par la boutique officielle Boulanger au prix de 919 euros au lieu de 1299 euros. La réduction de 380 euros se fait grâce à une remise immédiate de 300 euros de la part du site e-commerce et avec le coupon RAKUTEN80. Le code promotionnel doit être saisi durant l'étape de la commande.

Proposé dans sa version française, le TUF Gaming A16 est un PC portable gaming équipé d'un écran IPS de 16 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels, une résolution en Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. On retrouve aussi une carte graphique AMD Radeon RX 7600S, un processeur AMD Ryzen 7 7735HS, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, le système d'exploitation Windows 11 et surtout une batterie permettant au laptop d'être autonome pendant une durée de 11 heures. Enfin, la connectivité se compose de la norme Wifi 6 (AX), de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de deux ports USB 3.2 Gen 2, d'un port USB 3.2 Gen 2 (type C), d'un port HDMI 2.1, de deux DisplayPort, d'un combo casque/micro, d'un Thunderbolt et d'un port Ethernet (RJ45).