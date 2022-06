Soldes Rue Du Commerce été 2022 : le top des bons plans

Rue Du Commerce participe aussi aux soldes d'été 2022. L'enseigne en ligne propose des bons plans sur toutes sortes des produits. Si vous recherchez les meilleures offres sur les articles high-tech, vous êtes au bon endroit. On a sélectionné pour vous le top des bons plans.

C'est parti pour les soldes d'été sur Rue Du Commerce. À l'instar de Boulanger, Cdiscount ou encore Fnac Darty, nous voyons circuler des offres intéressantes sur l'enseigne en ligne. Voici notre sélection des meilleurs bons plans des soldes disponibles chez Rue du Commerce.

Le top des offres Rue Du Commerce pour les soldes d'été

SSD Crucial MX 500 1 To à 86 €

Le SSD interne Crucial MX500 de 1 To fait l'objet d'une belle remise chez Rue Du Commerce dans le cadre des soldes d'été 2022. Il est à 86 € en ce moment au lieu du prix conseillé de 149 €. Si vous recherchez un SSD pour booster les performances de votre PC, ce stockage flash au format SATA va vous apporter 4 fois plus de vitesse qu'un HDD traditionnel.

Vous bénéficiez en plus d'un espace de stockage confortable pour abriter vos données. Et pour en venir aux vitesses de ce SSD, il offre un débit jusqu'à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Enfin, le MX500 embarque une technologie de chiffrement matérielle basée sur le standard.

Xiaomi Redmi Note 10 5G à 159 €

Belle offre à saisir si vous recherchez un smartphone équilibré pour moins de 200 €. Le Redmi Note 10 5G de Xiaomi s'affiche en ce moment à 159 € chez Rue Du Commerce. À ce prix, vous profitez d'un mobile paré pour gérer les tâches les plus courantes du quotidien. Sa partie photo est de bonne facture dans les bonnes conditions de luminosité et son autonomie est confortable.

AirPods Pro avec boîtier Magsafe à 179 €

Pour ces soldes d'été 2022 sur Rue du Commerce, les AirPods Pro d'Apple sont à un prix très intéressant. L'enseigne les propose en effet à 179 € au lieu de 279 €. Les écouteurs sans fil d'Apple sont bien sûr livrés avec leur boîtier de recharge sans fil MagSafe. Pour ce qui est de leurs caractéristiques, ces écouteurs qu'on ne présente plus disposent de la réduction de bruit active, d'une égalisation adaptative qui se règle automatiquement selon la forme des oreilles de l'utilisateur pour une écoute optimale.

Ils sont compatibles Siri et offrent une autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil. Vous bénéficiez par ailleurs d'une résistance à l'eau et à la transpiration. Consultez notre test des Apple AirPods Pro pour tut savoir des écouteurs Apple.

TV LED 4K Philips 58PUS7505 à 399 €

Si vous recherchez une TV 4K et que 58 pouces vous vont convenablement, jetez un coup d'œil sur cette offre Rue Du Commerce proposée dans le cadre des soldes d'été 2022. Cette TV Philips est un modèle disposant d'un modèle LCD à rétroéclairage LED avec une bonne qualité d'affichage. Elle est compatible HDR10+, mais aussi Dolby Vision et Atmos.

Il s'agit d'une Smart TV basée sur l'OS Saphi. Ce dernier vous permet d'accéder à la plupart des applications populaires, dont Netflix et YouTube. Mais il ne propose pas Disney+. Si vous disposez d'un abonnement au service de Disney, vous allez devoir utiliser la fonction Cast depuis votre smartphone.

PC portable Asus Vivobook R415EA à 399 €

Vous recherchez un petit PC portable idéal pour les tâches bureautiques et pour votre divertissement. Pour moins de 400 €, vous avez cet modèle Asusn Vivobook équipé d'un processeur Core i3 de 11e génération. Ce dernier est épaulé par une mémoire RAM de 8 Go qui suffit pour couvrir confortablement les tâches courantes du quotidien.

Son écran de 14 pouces est de définition Full HD et profite de la technologie NanoEdge bénéficie d'un grand angle de 178° et d'un revêtement mat anti-reflets. Ils vous permettent de profiter de vos contenus sans être dérangés par les reflets. Enfin, ce PC portable dispose d'un stockage SSD NVMe de 256 Go.

TV LG OLED 4K à 899 €

Et si vous profitiez des soldes pour vous offrir une TV OLED de qualité, en profiter d'une baisse de prix de 600 € ? C'est bien ce que propose Rue Du Commerce avec la LG OLED 65 A1, un très bon modèle de 65 pouces disponible à 899 € au lieu de 1499 €. Une belle réduction à saisir maintenant.

Pour ce qui est de ses atouts, il dispose d'un port HDMI 2.1, parfait pour ceux qui possèdent une PS5 ou une Xbox Series X. Vous allez pouvoir exploiter la fréquence rapide du téléviseur qui est de 100 Hz. Le modèle est par ailleurs compatible HDR 10 Pro et Dolby Vision IQ. Tant d'atouts qui en font une belle TV avec la qualité de construction reconnue à LG.