Pour les soldes, la GeForce RTX 3060 est enfin disponible à un prix très raisonnable

Vous n'êtes pas encore passé à la dernière génération des cartes graphiques NVIDIA ? Voici une excellente occasion de vous équiper de la GeForce RTX 3060 à un très bon prix. Le modèle Gigabyte Eagle vient de passer sous la barre des 380 € alors qu'il fallait débourser plus de 1000 € pour se l'offrir il y a quelques semaines.

Les effets de la pénurie s'estompent et deux ans après l'arrivée des GeForce RTX 3000, on voit enfin se multiplier les occasions de les acheter à des prix raisonnables. Les tarifs sont encore plus accessibles en cette période des soldes d'été 2022. Vous pouvez notamment récupérer la GeForce RTX 3060 EAGLE 12G de Gigabyte pour seulement 379,90 € chez Rue du Commerce.

C'est le meilleur prix que vous trouverez en ce moment sur cette carte graphique qui est par exemple à 511 € sur Amazon et 600 € sur Cdiscount. C'est donc une excellente occasion de vous offrir la GeForce RTX 3060 à un prix raisonnable. Chose qui relevait jusqu'à présent du miracle.

Avec cette carte graphique, vous pourrez muscler la configuration de votre PC gamer si vous n'êtes pas encore passé à la nouvelle génération des GPU Ampere de chez Nvidia. Pour rappel, la RTX 3060 qui dispose de 12 Go de VRAM GDDR6 grâce à une interface mémoire 192 bits. La carte offre des performances suffisantes pour jouer raisonnablement en 1440p, mais aussi en 1080p en qualité ultra sans pour autant trembler sur les performances.

La Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE 12G dispose d'un système de refroidissement WINDFORCE 2X qui offre une dissipation thermique à haute efficacité. Son TDP est de 170W. On vous invite pour aller plus loin à jeter un coup œil sur notre sélection des meilleures offres des soldes chez Rue du Commerce.