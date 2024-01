Bon plan : 400 euros de réduction sur le PC portable Samsung Galaxy Book3 pour les soldes !

Sorti il y a moins d’un an, l’ordinateur portable Samsung Galaxy Book3 allie performances et mobilité. C’est l’ordinateur idéal pour travailler en déplacement grâce à sa conception solide, son poids plume et ses caractéristiques intéressantes. En plus, pendant les soldes, il voit son prix chuter pour passer sous la barre des 650 euros.

Il existe une multitude de modèles d’ordinateurs portables mais tous ne se valent pas. Si vous cherchez un modèle pas cher, vous risquez d’acheter un ordinateur de piètre qualité qui va très rapidement montrer ses limites et vous frustrer au quotidien. Heureusement, pendant les soldes, il est possible de s’offrir des modèles de milieu de gamme à petit prix. C’est le cas du Samsung Galaxy Book3. Il s’agit déjà, de base, du modèle le moins cher de la gamme Galaxy Book3. Mais en ce moment, il est encore moins cher. Normalement en vente à 1049 euros, il est actuellement en soldes pour seulement 649 euros, soit une baisse de prix impressionnante de 400 euros.

Pour ce prix mini, vous obtenez un ordinateur portable avec un design premium et des finitions de qualité. Mais surtout, vous avez un modèle qui pèse seulement 1,6 kg. Vous pourrez donc le transporter quotidiennement sans aucun souci. Même s’il s’agit d’un PC ultraportable, il offre tout de même un grand écran 15,6 pouces avec une définition Full HD et un traitement anti-reflets pour pouvoir travailler en extérieur sans aucun souci.

Pour les performances, Samsung intègre un processeur Intel Core i5-1235U. Il est associé à 8 Go de RAM et à 512 Go de stockage SSD. Côté connectique, Samsung n’a pas lésiné avec un port HDMI, deux USB-A, deux USB-C et un port microSD. L’appareil est fourni avec Windows 11 préinstallé. Ce PC portable est encore plus intéressant si vous disposez d’un smartphone Samsung puisqu’il permet de gérer ses applications, lire ses SMS et recevoir ses appels depuis son Samsung Galaxy Book3. La fonction Quick Share permet quant à elle de partager sans fil des fichiers à tous vos appareils appartenant à l’écosystème Samsung Galaxy.

