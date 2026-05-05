Bon plan manette Xbox officielle : plus que quelques heures pour l’avoir à prix cassé, vite !

Quand on a besoin d’acheter une nouvelle manette, on se retrouve face à un choix difficile : acheter une manette officielle au prix fort ou bien se contenter d’une manette moins chère d’une autre marque. Pendant les French Days, vous pouvez vous offrir la vraie manette Xbox pour le prix d’une manette non-officielle. Elle passe à 36,90 € au lieu de 64,99€ grâce à ce code. On vous explique tout !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il peut y avoir plusieurs raisons d’acheter une nouvelle manette : soit pour pouvoir jouer à plusieurs sur la même console, soit parce que votre manette originale s’est malheureusement fracassée au sol après avoir perdu une game importante. Dans tous les cas, vous devrez passer à la caisse.

Habituellement, ce passage à la caisse ne fait vraiment pas plaisir puisque le prix officiel d’une manette Xbox est de 64,99 euros. Heureusement, pendant les French Days, vous pouvez la trouver bien moins chère sur Amazon. En effet, elle est affichée à 51,90 euros et vous bénéficiez en plus d’une remise de 15 euros si vous êtes client Prime et de 10 euros si vous n’avez pas l’abonnement. La manette peut donc vous revenir pour seulement 36,90 euros ! En plus, c’est un modèle vendu et expédié par Amazon. Par contre, il ne va pas falloir traîner car les French Days se terminent ce soir. L’offre ne sera donc plus disponible dans quelques heures.

Manette Xbox pas chère : c’est maintenant ou jamais !

La manette Xbox officielle s’utilise bien sûr avec les consoles Xbox Series X, Series S et One. Mais elle peut aussi vous être utile si vous n’avez pas de console Microsoft puisqu’elle est compatible Windows 10 & 11. Vous pouvez donc l’utiliser pour jouer sur votre PC. Elle est aussi très appréciée des joueurs sur smartphones et tablettes que ce soit sur Android ou iOS. Elle se connecte facilement à votre console avec la technologie Xbox Wireless ou à vos autres appareils compatibles grâce à sa connexion Bluetooth.

Bien évidemment, Microsoft a passé beaucoup de temps pour concevoir la manette la plus agréable et efficace à utiliser. Elle dispose ainsi de surfaces texturées antidérapantes pour assurer une excellente prise en main. La manette dispose bien sûr de sa configuration habituelle de boutons. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser chaque bouton en fonction de vos habitudes ou envies en passant par l'application Xbox Accessories. La manette Xbox officielle est aussi équipée d’une prise casque 3,5 mm très pratique pour brancher un casque ou des écouteurs filaires.