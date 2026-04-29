French Days MacBook Air M5 : avec ce code, le prix du récent ordinateur d’Apple chute encore, mais aujourd’hui seulement !

Vous rêvez de vous offrir le dernier MacBook Air d’Apple ? Normalement en vente à 1199 €, cet ordinateur sorti il y a un mois se retrouve à 969 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN30. Mais attention, l’offre expire ce soir !

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Les French Days sont en cours sur de nombreux sites de e-commerce français. Durant cette courte période qui se déroule du 29 avril au 5 mai, vous pouvez faire le plein de bons plans. Vous cherchez un nouvel ordinateur et les MacBook Air vous font de l’oeil ? Ce bon plan est fait pour vous !

Sorti le mois dernier au prix de 1199 €, le puissant ordinateur portable d’Apple est affiché à 999 € chez de nombreux revendeur. Mais Rakuten va encore plus loin en dévoilant un code promo qui fait encore plus chuter le prix ! En renseignant le code RAKUTEN30 dans votre panier, vous pouvez vous l’offrir à 969 € seulement. En plus, il est directement vendu par Darty !

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air M5 ?

Si vous attendiez une belle offre pour vous offrir le dernier MacBook Air d’Apple, c’est le moment de craquer. Et profitez de ce récent modèle à seulement 969 €, c’est une affaire ! Ce MacBook Air embarque la performante puce M5 qui réussit l’exploit d’être 9,5 fois plus puissante que la M1. Cet ordinateur portable peut donc être utilisé pour réaliser des tâches exigeantes comme la retouche de photos ou le montage de vidéos.

Coté écran, le MacBook Air M5 embarque une magnifique dalle Liquid Retina de 13,6 pouces qui profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et d’une luminosité maximale de 500 nits.

Grâce à ses dimensions compactes et à son poids plume de seulement 1,23 kg, vous pouvez facilement l’emporter partout avec vous. Il a d’ailleurs une autonomie de 18 heures d’utilisation, ce qui vous permet de travailler toute la journée sans avoir besoin de le brancher.