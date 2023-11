Noël arrive à grands pas et il est temps de préparer les cadeaux. Chez Phonandroid, nous vous avons concocté un maxi guide de Noël pour trouver le produit qui fera plaisir à vos proches… ou à vous-même. Smartphones, consoles, tablettes, il y en a pour tous les goûts !

Acheter un cadeau de Noël, c’est toujours un peu casse-tête, surtout quand il s’agit de produit tech. Comment choisir le bon ? Lequel se situe dans votre gamme de prix ? Pas de panique, nous sommes là pour vous aider avec ce maxi guide de Noël !

Tous les lundis, les mercredis et les vendredis, nous vous proposons un petit guide d’achat de Noël. Chaque guide s’intéresse à un segment en particulier et met en avant trois produits testés et choisis par nos journalistes experts. Nous avons ainsi mis en avant les meilleurs, mais aussi nos coups de cœur. Bref, les terminaux qui feront plaisir à coup sûr ! Plus important encore, nous nous sommes évertués d’opter pour des produits sur toutes les gammes de prix. Notons enfin que ce guide sera mis à jour régulièrement avec les nouveaux segments.

C’est parti !

Quelle console portable choisir ?

L’année 2023 a été l’émergence des consoles portables. Beaucoup de constructeurs s’y sont mis. Mais lesquelles valent le coup ? Si vous êtes perdus, en voici trois qui feront plaisir à tous les coups. Il y en a pour tous les goûts… et pour tous les budgets !

Quel smartphone à moins de 1000 euros choisir ?

Si vous voulez faire un beau cadeau, un smartphone représente toujours la valeur sûre. Toutefois, il est facile de s’y perdre. Pas de panique, nous sommes là. Nous vous avons concocter un petit top des meilleurs téléphones à moins de 1000 euros.