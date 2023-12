À l’origine de 1000 brevets chez Apple, cet homme part construire une station spatiale

Après 20 ans chez Apple, Peter Russell-Clarke quitte l'entreprise pour aider à construire une station spatiale. L'homme a son nom sur plus de 1000 brevets de la marque à la pomme croquée.



La vie d'une entreprise est faite de hauts, de bas, d'arrivée, de départs, de coups de maître, d'échecs… Chacune ne vivra pas tout cela de la même façon bien sûr, en fonction de son secteur ou tout simplement de sa taille. Quand on est une immense société de la Tech en revanche, le moindre événement peut marquer. Apple est l'une d'elle. Au cours de l'année 2023, la firme a subi les départs d'employés clé dont les noms ne vous disent sûrement rien. Leurs réalisations en revanche, vous les connaissez à coup sûr.

Début décembre, Steve Hotelling quitte le navire. Il est derrière certaines fonctionnalités phares comme le Face ID ou le Touch ID, qui pourrait d'ailleurs disparaître. C'est également lui, entre autres, à qui l'on doit le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Quelques jours plus tard, des sources expliquent aux équipes de Bloomberg que Tang Tan, responsable de la conception de produits sur les iPhone et Apple Watch, quittera Apple début 2024. En attendant, un 3e nom s'ajoute officiellement à la liste : Peter Russell-Clarke.

Un grand nom de chez Apple quitte l'entreprise pour aider à construire une station dans l'espace

La spécialité de Peter Russell-Clarke, c'est le design. En presque 20 ans chez Apple, il est à créditer pour celui des iMac, des MacBook Pro, MacBook Air ou encore de l'iPod nano. Son travail a même pignon sur rue, littéralement : il a aidé à imaginer les magasins Apple et le siège social de la marque. Au terme de sa carrière, son nom se trouve sur plus de 1000 brevets déposés par l'entreprise. Et s'il a choisi de partir, c'est pour se tourner vers l'espace.

Lire aussi – L’Europe veut infliger une amende à Apple pour avoir bloqué Spotify sur l’App Store

Peter Russell-Clarke a en effet rejoint Vast, qui développe des habitations spatiales, en tant que conseiller. L'homme va accompagner la société dans la constitution de sa propre équipe de design industriel. “C'est une tâche énorme, mais d'après ce que j'ai vu, l'expérience, l'enthousiasme et le dévouement de l'équipe Vast mèneront sans aucun doute à des choses incroyables”, confie l'intéressé. En 2025, Vast devrait lancer sa propre station spatiale Haven-1 à l'aide de SpaceX.

Source : Vast