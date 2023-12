France Identité prend de l’ampleur, des nouvelles de la Luxeed 7, c’est le récap’ de la semaine

Certains smartphones Xiaomi et Honor profitent de France Identité, Huawei lève le voile sur le prix de sa Luxeed 7, la date de diffusion du premier trailer de GTA 6 approche, c’est le récap’ de la semaine.

Bonnes nouvelles cette semaine : Google simplifie l’expérience des utilisateurs de Chromecast grâce à la dernière mise à jour de l’application et France Identité débarque sur certains smartphones Honor et Xiaomi. On apprend également que la prochaine Freebox pourrait être compatible avec le WiFi 7 et que le premier trailer de GTA 6 sera diffusé le 5 décembre 2023.

France Identité accessible sur les smartphones Xiaomi et Honor

Les développeurs de France Identité devraient faire des heureux ! En effet, les utilisateurs de smartphones Xiaomi et Honor peuvent désormais découvrir et utiliser le service de numérisation de carte d’identité. L’application est donc disponible au téléchargement sur le Play Store et est parfaitement sécurisée, comme le confirme l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

L’application Chromecast se perfectionne

Les utilisateurs de Chromecast seront ravis d’apprendre que l’application s’apprête à devenir un vrai lecteur média sur Android. En effet, l’application dit adieu à la notification peu pratique et se dote d’un plein écran. Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de télécharger la mise à jour. Attention, il vous faudra posséder un smartphone doté d’Android 11 au minimum.

Les prix de la Luxeed ont été dévoilés

La première berline électrique de Huawei, co-développée avec le constructeur automobile Chery, a été dévoilée ce 28 novembre 2023. Richard Yu a profité de ce lancement pour lever le voile sur les prix des quatre versions de la Luxeed S7. Il faudra dépenser 35 182 $ pour la S7 Pro, 40 816 $ pour la S7 Max, 45 042 $ pour la S7 Max+ et enfin 49 267 $ pour la S7 Max RS. Des prix très agressifs, justifiés par le constructeur, qui promet une autonomie incroyable et un temps de recharge très court.

Le WiFi 7 bientôt compatible avec la Freebox ?

Nous savons désormais de source sûre que la Freebox V9 est actuellement en préparation chez Free et que cette nouvelle box haut de gamme sera destinée à remplacer la Freebox Delta. Si l’on ne connait pas encore les spécificités de cette nouvelle itération, il se pourrait que la Freebox V9 soit nativement compatible avec le WiFi 7.

Le premier trailer de GTA 6 bientôt dévoilé

Les fans de GTA seront heureux d’apprendre que la date de diffusion du premier trailer de GTA 6 a enfin été dévoilée. En effet, Rockstar a révélé que la bande-annonce devrait être diffusée le 5 décembre 2023, deux jours avant la cérémonie des Game Awards. Le nouveau Grand Theft Auto sera ensuite disponible en précommande dès le 12 décembre.

Nos tests de la semaine

Acer Swift Edge 16 : excellent rapport taille/mobilité

Si vous avez besoin d’un ordinateur grand format mais que vous vous déplacez souvent, le Swift Edge 16 pourrait vous séduire avec son poids plume de 1,2 kg. Lors de notre test, nous avons apprécié son agréable clavier, sa belle dalle OLED, sa connectique complète et sa puissance. On regrette que le calibrage des couleurs soit très moyen et que l’autonomie soit si décevante. Attention, la partie audio est complètement ratée.

Dell XPS 13 Plus 9320 : un des meilleurs ultra-portables du marché

Si l’on met de côté l’autonomie décevante et la connectique limitée, le XPS 13 Plus 9320 est un champion de sa catégorie. Dell propose ici un ultra-portable élégant, fin et très léger. On adore sa dalle OLED, son beau clavier, son trackpad et ses touches sensitives. Il est silencieux et gère très bien la chauffe. Dell frappe fort avec ce PC portable très plaisant disponible à partir de 1300 euros.

Xiaomi Watch 2 Pro : un bon rapport qualité/prix

Avec son design imposant, la Watch 2 Pro pourrait ne pas séduire tous les publics et on regrette l’absence de l’électrocardiogramme. Cela étant dit, Xiaomi propose une montre riche en fonctions (à condition d’avoir un smartphone Xiaomi) pour un prix extrêmement compétitif. La navigation de la Watch 2 Pro est fluide, la charge est très rapide et c’est une montre légère et agréable à porter, notamment grâce à son bracelet en cuir souple. L’autonomie est encore perfectible, tout comme l’interface.

Xiaomi 13T : le bon plan smartphone de cette fin d’année 2023

Si vous arrivez à trouver ce smartphone pour moins de 500 euros, vous ferez une merveilleuse affaire car le Xiaomi 13T est particulièrement polyvalent. Charge rapide, qualité sonore et puissance des haut-parleurs, belles photos, durabilité logicielle, fafraichissement de l'écran 144 Hz, c’est un excellent smartphone de milieu de gamme. Bien sûr, il faudra vous passer de charge sans-fil et ce n’est pas un monstre de puissance.

