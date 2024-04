La Tesla Model 3 Performance qui impressionne, OneUI qui va bientôt intégrer une fonctionnalité IA surprenante, c’est le récap

Un pilote impressionné par la Tesla Model 3 Performance, OneUI qui va intégrer une fonctionnalité IA inédite … C'est le récap

C’est l’heure du récap du vendredi 26 avril 2024. Aujourd’hui, nous avons vu un pilote surpris par les qualités dynamiques de la Tesla Model 3 Performance, en particulier, sa tenue de route. Ensuite, nous avons appris que OneUI 6.1.intégrera l'intelligence artificielle, dont une fonction précise qui vient des smartphones Samsung. Enfin, Google a assuré que Keep, son application de prise de notes, ne va pas disparaître.

LA TENUE DE ROUTE DE LA TESLA MODEL 3 PERFORMANCE EST TELLEMENT EFFICACE QU'ELLE EST IMPOSSIBLE À FAIRE DÉRAPER

La Tesla Model 3 Performance 2025 a fait face aux routes sinueuses des canyons américains pour dévoiler ses capacités dynamiques. Conçue pour les amateurs de technologie et de vitesse, cette voiture a subi des améliorations techniques et des ajustements précis. Lors d' un test dans des virages serrés, elle a démontré une adhérence exceptionnelle, grâce à des pneus arrière plus larges, un nouveau châssis et des suspensions adaptatives.

Lire – Tesla Model 3 Performance : sa tenue de route est si efficace que même un pilote n’arrive pas à la faire déraper

LA PROCHAINE MISE À JOUR DE ONEUI SURPRENDRAIT EN INTÉGRANT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE LÀ OÙ ON NE L'ATTENDAIT PAS

La mise à jour à venir de OneUI 6.1.1 de Samsung mettra l'accent sur l'intelligence artificielle, en particulier dans la capture et le traitement vidéo. Annoncée par le leaker Ice universe, cette évolution promet des fonctionnalités améliorées grâce à l'IA. Bien que les détails précis manquent, on peut s'attendre à des améliorations similaires au Video Boost du Pixel 8 Pro de Google, qui enrichit les couleurs et le contraste des vidéos.

Lire – OneUI : la prochaine mise à jour ajouterait l’IA là où on ne l’attendait pas forcément

FINALEMENT, GOOGLE NE PRÉVOIT PAS DE METTRE FIN À SON APPLICATION DE PRISE DE NOTES, DU MOINS PAS DANS L'IMMÉDIAT

Après des rumeurs persistantes, Google a clarifié le sort de Keep, son application de prises de notes. Contrairement aux bruits de couloirs, elle ne sera pas supprimée immédiatement. Toutefois, elle subira des modifications pour une meilleure intégration dans l'écosystème de l’entreprise. Les rappels seront bientôt enregistrés automatiquement dans Google Tasks, tandis que les notes resteront où elles sont actuellement.

Lire – Google ne va finalement pas tuer son application de prise de notes, du moins pas tout de suite