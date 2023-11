Trois consoles portables coup de cœur : notre sélection de Noël

Pour débuter notre gros guide d’achat de Noël, nous allons faire un focus sur les consoles portables. Nous en avons sélectionné trois, toutes proposant une expérience unique et vendues à des gammes de prix très différents. Des machines testées et approuvées par la rédaction ! De quoi faire de beaux cadeaux à ses proches.

Noël approche ! Chez Phonandroid, nous avons décidé de vous concocter un gros guide de Noël. Décliné par thèmes, il met en avant des produits testés et approuvés par nos journalistes. Que vous cherchiez des cadeaux pour vos proches ou simplement pour vous, nous sommes là pour ça. Aujourd’hui, nous allons mettre en avant les trois consoles portables phares du moment.

Trois consoles portables très différentes et pour tous les budgets. Il est vrai que nous avons été gâtés cette année avec l’émergence de nombreuses marques sur le marché. Mais laquelle choisir ? Pas de panique, nous vous aidons.

L’incontournable : la Nintendo Switch OLED

Prix : 300 euros

Elle sonne tellement comme une évidence que nous avons hésité à la mettre dans ce guide d’achat pour laisser la place à d’autres. Mais nous ne pouvons lutter : la Switch OLED est tout simplement la meilleure console portable du marché actuellement, et de loin. Ludothèque riche, jeux fantastiques à gogo (Zelda TOTK et Mario Wonder rien que cette année), concept brillant, la Nintendo Switch a tout ce qu’il faut pour plaire. Nous conseillons ici le modèle OLED, sorti en 2021. Son écran apporte en effet une réelle plus-value par rapport à la dalle LCD de la version classique. La Switch OLED, c’est l’incontournable, tout simplement.

Ses points forts :

La ludothèque très fournie

Une ergonomie remarquable

L’écran OLED

Ses points faibles :

Une console en fin de vie, la prochaine devrait être annoncée bientôt

Ecran limité au 720p

Pratiquement tout le monde en a déjà une

L’ultra connectée : la Razer Edge

Prix : 500 euros

Razer s’est immiscé sur le marché des consoles portables avec la Edge. Il s’agit d’un terminal sous Android engoncé dans une manette Kishi V2 Pro, le meilleur Pad mobile du marché. Avec son processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, elle dispose d’assez de puissance pour faire tourner tous les gros jeux du PlayStore sans sourciller. Elle donne également la part belle au Cloud avec la possibilité de lancer ses jeux via GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass. Le tout est servi par un bel écran OLED et par une autonomie très appréciable. La différence majeure avec un téléphone sous Android sur lequel on a branché une manette ? La présence de Nexus, une interface dédiée au jeu vidéo. Une machine pour ceux qui veulent jouer à tout, tout le temps, que ce soit des titres Android ou PC.

Ses points forts :

Une machine ultra polyvalente

La manette Kishi, très confortable

L’écran OLED et l'autonomie

Ses points faibles :

Il faut payer ses abonnements en plus pour jouer sur le cloud

Obligé d’être connecté à un bon Wi-Fi pour jouer

Quelques soucis d’ergonomie

La grosse cylindrée : la ROG Ally

Prix : 699 ou 799 euros

Asus a sorti sa toute première console portable cette année : la ROG Ally. Il s’agit en réalité d’un ordinateur sous Windows transformé en manette qui reprend le concept du Steam Deck. L’objectif ? Vous laisser jouer à tous vos jeux PC, partout, tout le temps, que ce soient ceux sur Steam, sur Xbox ou encore sur l’Epic Games Store. Après tout, c’est un PC ! La ROG Ally est disponible en deux modèles. Le plus cher, à 799 euros, est propulsé par un SoC AMD Ryzen Z1 Extreme tandis que l’autre, vendu à 699 euros, se contente d’un Ryzen Z1 classique. Nous ne saurons trop vous conseiller de vous orienter vers le modèle le plus haut de gamme, la version Z1 classique étant vraiment trop peu puissante pour convaincre, alors qu'elle n'est pas beaucoup moins cher. Mieux vaut donc investir. En tous les cas, Asus signe une belle machine. Qu’il est plaisant de se poser sans son lit ou son canapé pour se lancer un petit Baldur’s Gate 3 ou Cyberpunk 2077 ! Dernier point qui tue : la console affiche des LEDs RGB personnalisables. Quoi de plus logique pour un produit ROG !

Ses points forts :

Un vrai PC de poche

Une excellente ergonomie

Le modèle Z1 Extreme peut tout faire tourner avec quelques concessions

Ses points faibles :

Son écran LCD et non OLED

Le modèle Z1 classique, à éviter

L’autonomie famélique