Les meilleurs smartphones à plus de 1000 euros : nos chouchous de Noël

Si vous cherchez pour Noël un smartphone ultra haut de gamme, c’est-à-dire vendu à plus de 1000 euros hors subvention, vous êtes au bon endroit. Nous avons préparé pour vous un guide avec nos modèles préférés en segmentant selon les besoins. Vous êtes plutôt Android ou iOS ? Vous êtes plutôt gamer ou plutôt photo ? Nous avons une solution pour chacun de vous. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider…

Acheter un smartphone ultra haut de gamme, c’est faire un investissement « à longs termes ». C’est un téléphone dont la durée de vie est clairement plus longue que celle d’un téléphone vendu moins de 500 euros. Et parce qu’il va vous accompagner quotidiennement plus longtemps, le smartphone ultra haut de gamme doit, d’une part, être quasiment irréprochable et, d’autre part, répondre à tous vos besoins. Ceux d’aujourd’hui et ceux de demain.

Dans ce guide, nous vous proposons trois smartphones sous Android répondant aux attentes les plus usuels. Et, en bonus, nous avons également inclus un iPhone, parce que certains d’entre vous n’aiment peut-être pas Android ou sont déjà équipés chez Apple. Chaque modèle conseillé dans ce guide a été testé par la rédaction. Testé et approuvé bien sûr !

Le touche à tout : Le Magic5 Pro de Honor

Prix : 1199 euros

Pour tous ceux qui cherchent un smartphone très polyvalent, autant capable de prendre de belles photos que de supporter un gros jeu, doté d’un bel écran et d’une autonomie confortable, voici le Honor Magic5 Pro. S’appuyant sur un design premium distinctif, le Magic5 Pro est habillé de verre minéral qui épouse parfaitement le module photo circulaire. La fiche technique du Magic5 Pro ne présente aucun vrai défaut. Et tous nos tests techniques montrent que ce smartphone offre une belle expérience quasiment dans toutes les situations.

Le Magic5 Pro dispose aussi d’un équipement photographique complet et efficace. Et les résultats sont très bons, même quand les conditions de lumière sont difficiles. Nous ne sommes pas les seuls à le penser : le laboratoire DXOMARK positionne le Magic5 Pro en 7e position de son classement des meilleurs photophones, derrière le Pixel 8 Pro et largement devant le Galaxy S23 Ultra.

Plus

Un design bien travaillé et très agréable à l’utilisation

Un écran parfaitement calibré avec des fonctions inédites pour les yeux

Une belle puissance et une bonne autonomie

Un équipement photo complet et efficace

Moins

Une interface chargée en application installée par défaut

Deux ans de mise à jour d’Android seulement

Une gestion correcte de la dissipation de chaleur, mais sans plus

Le gamer absolu : le ROG Phone 7 Ultimate d’Asus

Pris : 1429 euros

Le marché du smartphone est assez uniforme, notamment sur le segment haut de gamme. Hormis le design, les téléphones sont grossièrement capables de tout faire. Sauf les ROG Phone d’Asus qui, historiquement, mettent un point d’honneur à offrir l’une des meilleures expériences multimédias en contre-partie d’une qualité photographique bonne, mais sans éclat. Le ROG Phone 7 Ultimate perpétue cette tradition en proposant l’une des plates-formes les plus puissantes du marché et surtout l’une des plates-formes les plus stables quand elle est très sollicitée.

Son secret ? Une trappe qui s’ouvre automatiquement quand le ventilateur externe (vendu systématiquement avec la version Ultimate) est branché. Ainsi, la circulation d’air est améliorée et la dissipation de chaleur est optimisée. Cette configuration est idéale pour tous les gamers, notamment ceux qui jouent à des titres compétitifs. Écran hyper fluide, double haut-parleur symétrique puissant, port jack amélioré, design optimisé pour le gaming avec des touches tactiles sur les tranches, interface futuriste… Le ROG Phone 7 Ultimate offre la meilleure expérience de jeu possible aujourd’hui.

Plus :

Le design étudié pour le gaming

Les performances et la stabilité

L’expérience audio incroyable

Le grand écran très fluide et bien calibré

Moins :

Le ventilateur vendu uniquement avec la version Ultimate

La partie photo en retrait

Les dimensions peu pratiques hors du gaming

Le magicien de la photo : le Pixel 8 Pro de Google

Prix : à partir de 1099 euros

Si vous voulez un smartphone sous Android qui fait de très belles photos sans avoir à débrayer l’appareil ou entrer dans les réglages, le Pixel 8 Pro est votre meilleure option. Il existe d’autres options, parfois meilleures encore, mais il y a une contrainte pour chacune d’elles. L’iPhone 15 Pro Max, par exemple, n’est pas sous Android. Et son système Smart HDR est propriétaire. Le P60 Pro est un excellent smartphone à tout point de vue. Mais son incompatibilité avec Google Play réduit considérablement la sécurité de certaines données.

Le Pixel 8 Pro est donc le meilleur photophone « compatible Google Play » du marché. Plus encore que la concurrence, il va utiliser à outrance l’intelligence artificielle pour restructurer la photographie, analyser chaque élément et y appliquer les meilleurs réglages de luminosité, de contraste et de colorimétrie. Le résultat est saisissante de netteté et piqué. Pour le reste, le Pixel 8 Pro ne démérite pas, que ce soit sur l’écran, parfaitement calibré, l’audio, très bien équilibré, l’interface, nourrie à l’intelligence artificielle, ou encore le design, atypique et maintenant iconique.

Plus :

L’intelligence artificielle présente de bout en bout

L’interface épurée, mais très complète

Les résultats incroyables en photo

Le design différent de la concurrence

Moins :

La puissance du processeur un peu juste

Le manque de naturel des photos

Le thermomètre inutile

Pour les fans d’Apple : l’iPhone 15 Pro Max

Prix : à partir de 1479 euros

Si vous êtes équipé d’appareils Apple et que le passage à Android n’est pas envisageable pour vous, la seule solution compatible est un iPhone, bien évidemment. Mais quel modèle choisir parmi tous ceux de la marque américaine ? En effet, selon la quantité de stockage visée, ils dépassent tous les 1000 euros. Même l’iPhone 15 standard. En 2023, le meilleur modèle d’iPhone est sans doute l’iPhone 15 Pro Max. Ce n’est pas parce qu’il est le plus cher. Mais c’est aussi celui qui offre la meilleure expérience.

Châssis en titane. Bouton Action personnalisable. Écran LTPO extrêmement bien calibré. Puissant processeur A17 Pro. Autonomie de deux jours. Trois capteurs photo très qualitatifs avec, pour la première fois, un téléobjectif périscopique pour un zoom optique 10x. Haut-parleurs puissants. Système d’exploitation complet et écosystème hyper connecté entre les produits de la firme (MacBook, iPad, AirPods, Apple Watch, Apple TV, etc.). Il n'y a rien à redire sur cet iPhone, hormis la charge proposée assez lente, même avec un chargeur adapté.

Plus :

Des performances à toute épreuve

Le châssis en titane léger et endurant

La qualité des vidéos, des portraits et des photos de nuit

Moins :

Une légère propension à chauffer

La charge trop lente

L’incompatibilité avec les accessoires Lightning