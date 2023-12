Top 3 des TV parfaites pour jouer à la PS5 et la Xbox : notre sélection de Noël

Vous avez acheté une console de jeu ? Une Xbox Series X ou une PlayStation 5 pour jouer à Baldur’s Gate 3, le jeu de l’année 2023 ? Mais vous ne savez pas vers quel modèle vous orienter ? QLED, OLED, miniLED ? Stoppez tout ! Nous vous proposons trois télévisions parfaites pour jouer.

Si vous êtes un gamer, vous savez qu’acheter une console ou un PC ne fait pas tout. L’expérience dépend également de ce à quoi ce matériel est connecté. Et nous ne parlons pas simplement de la manette, du clavier ou de la souris. Nous parlons aussi du système audio et… de l’écran. Car tous les écrans ne se valent évidemment pas pour le jeu vidéo. Colorimétrie. Contraste. Luminosité. Taux de rafraichissement. Temps de réponse. Rémanence. Réflectance. Voilà des termes qu’il faut connaître pour bien choisir sa télévision.

Mais ce n’est pas tout. Car les télévisions et les consoles de jeu communiquent de plus en plus l’une avec l’autre, notamment pour adapter l’affichage de la télévision en fonction du contenu. On appelle ça les fonction VRR et ALLM que vous retrouvez dans la PS5, la Xbox Series X et sur PC. L’idée est de réduire les problèmes visuels tels que les micro-saccades et la latence.

Bien sûr, choisir une télévision, c’est aussi choisir un écosystème, impliquant certaines synergies supplémentaires avec d’autres produits (barre de son, smartphone, etc.). Dans ce guide, nous vous proposons trois télévisions, une pour chacune des marques que nous avons choisies de représenter ici. Il s’agit de Sony, Samsung et LG. Ainsi, vous saurez quelle télévision choisir pour jouer dans les meilleures conditions en restant chez votre constructeur préféré.

La TV faite pour la PS5 : la Sony Bravia XR A95L

La Bravia XR A95L de Sony est une valeur sure dans le catalogue de Sony. Une valeur sûre qui se paie au prix fort, comme toujours chez la marque japonaise qui affiche clairement son positionnement haut de gamme. Ce n’est pas un positionnement exclusif à la télévision : en photo, en téléphonie ou encore en audio c’est également le cas. Mais la qualité des produits répond parfaitement à cette position. Ouf.

La A95L est le modèle OLED le plus ambitieux de Sony en 2023. Il en existe d’autres moins onéreux. Mais l’A95L condense tout ce que vous pourriez attendre d’une télévision haut de gamme signée Sony. Le design, notamment les pieds ajustables. La qualité d’image, que ce soit les couleurs, le contraste, la luminosité, la rémanence ou la réflectance. La compatibilité avec le Dolby Vision et le HLG. La prise en charge de toutes les technologies usuelles liées au gaming. Sans oublier Google TV qui apporte de nombreuses applications. Naturellement, cette télévision va mieux communiquer avec une PS5 qu'avec une Xbox Series X, puisqu'elle va optimiser le rendu des jeux de la console de Sony.

Plus :

Luminosité élevée et sans reflet

Interface Google TV

Compatible Dolby Vision et HLG

Nativement meilleure pour la PS5

Moins :

Plus cher que les autres

Fonctionne mieux avec une PS5 qu’une Xbox Series X

Pas de HDR10+

Pas d’appli de jeu en streaming intégrée

La TV pour tous les joueurs : la LG OLED G3

Quand il s’agit de gaming avec un téléviseur LG, tous les avis d’experts s’accordent à dire que le meilleur choix, c’est la OLED G3. Elle profite d’une fiche technique très complète, d’un design efficace avec cette gouttière pour conduire habilement les câbles vers le centre du téléviseur, et surtout d’un affichage très qualitatif. Très bon respect des couleurs avec de paramètres, HDR très bien défini, compatibilité Dolby Vision, luminosité très élevée. Les atouts sont là.

Côté gaming, vous retrouvez également de nombreux atouts dans ce téléviseur : une latence extrêmement faible, une rémanence inexistante (grâce à la technologie OLED), une réflectance très bien maitrisée (avec un nouveau filtre appelé Vanta Black), et toutes les technologies pour optimiser l’expérience : VRR, ALLM, eARC, G-Sync et Freesync. PC, Xbox ou PS5 : tout est pris en charge. La télévision est également équipée d’un mode gaming et d’une interface avec un accès intégré à GeForce Now, Twitch et Blacknut.

Plus :

Luminosité très élevée et très peu de reflet

Faible consommation

Latence très faible

Compatible Dolby Vision

Moins :

Pied rotatif en option

Télécommande assez basique

Moins d’applications gaming

La TV qui fait aussi console : la Samsung OLED S90C

Chez Samsung, nous vous conseillons la S90C, une télévision OLED qui se décline en trois tailles : 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Cette télévision fonctionne sous Tizen, le système d’exploitation maison de la firme coréenne. La définition est 4K, bien évidemment. La dalle est extrêmement fine et l’ensemble de l’électronique est rassemblé dans la partie inférieure. La S90C n’est pas le produit le plus onéreux dans le catalogue OLED de la marque. Ce qui en fait un produit largement plébiscité.

La S90C a trois atouts très importants pour le gaming. Le premier est la luminosité qui a été vraiment améliorée cette année. Le second est le célèbre filtre anti-reflet de Samsung, l’un des meilleurs du marché (sinon le meilleur). Et le troisième est le « gaming hub », une interface dédiée au gaming. Comme la concurrence, la S90C offre différentes technologies pour améliorer l’affichage des jeux (ALLM, VRR, etc.).

Plus :

Gaming Hub, une appli intégrée très complète

Taux de latence réduit

Contrôle de la taille d’affichage du jeu

Très lumineux et peu de reflets

Moins :