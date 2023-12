Trois manettes de pro pour briller sur vos jeux préférés : notre sélection de Noël

Notre guide d’achat de Noël continue ! On s’attarde aujourd’hui sur un périphérique bien particulier : la manette. Vous souhaitez offrir à un proche « gamer » un pad de pro mais vous n’y connaissez rien ? Pas de panique, on va vous guider.

Noël arrive à grand pas et il est temps de penser aux cadeaux. Si vous souhaitez offrir un présent à un proche qui aime les jeux vidéo, une manette pro représente le bon choix. Mais laquelle choisir ? Sera-t-elle adaptée à sa console ? Quelles sont les meilleures du marché ? Pas de panique, on va vous aider. Voici donc trois manettes incontournable sorties cette année.

La DualSense Edge : pour les joueurs sur PS5

Prix : 239 euros

La DualSense Edge est la manette « pro » de Sony pour la PS5. Sa particularité ? Être totalement modulable. L’utilisateur peut ajouter des boutons à l’arrière, changer les sticks et même régler la résistance des gâchettes. Petit plus : elle est vendue avec une sacoche rigide pour la transporter partout ! Une belle manette pour ceux qui veulent faire du jeu compétitif, ou tout simplement avoir un pad adapté à leurs préférences. Bien évidemment, elle fonctionne aussi sur PC.

Ses points forts :

Une excellente prise en main

La personnalisation des touches

Facilement réparable

Ses points faibles

Son prix élevé

L’autonomie moins bonne que sur la DualSense classique

Un design un peu trop sage

La Xbox Elite Series 2

Prix : à partir de 129 euros

Nous avons parlé de la manette pro PS5, parlons de son équivalente sur Xbox. La Xbox Elite Series 2 est sans aucun doute la meilleure du marché au niveau de la prise en main. Elle permet une personnalisation poussée des boutons, on peut par exemple changer la croix directionnelle ainsi que les sticks. Son atout qui tue ? La possibilité de modifier le design via le Xbox Design Lab. Cet outil permet de changer les couleurs et même d’ajouter une gravure ! Un détail redoutable qui fera plaisir à coup sûr. Ce pad est dédié à la console Xbox, mais fonctionne aussi sur PC et sur mobile.

Ses points forts :

Une excellente prise en main

Le revêtement caoutchouc

La personnalisation des couleurs

Ses points faibles

Les sticks asymétriques qui ne plairont pas à tout le monde

Sacoche à acheter à part

La croix directionnelle peu pratique

La Razer Kishi V2 Pro : l’ultra nomade

Prix : 149 euros

Pour ceux qui ne jouent que sur mobile, la Razer Kishi V2 Pro est le pad idéal. S’accrochant directement à votre smartphone Android, il apporte une prise en main très agréable, en plus de proposer des vibrations et un retour haptique. De quoi jouer sereinement à tous les titres du PlayStore, mais aussi à ceux sur Xbox et PC via le cloud. Tout simplement le meilleur pad Android du marché.

Ses points forts :

Excellente prise en main

Le retour haptique

S’adapte à tous les smartphones Android

Ses points faibles