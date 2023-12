3 blockbusters du jeu vidéo à faire impérativement : notre sélection de Noël 2023

Comme de nombreux joueurs, vous n'avez pas forcément un budget illimité pour découvrir tous les jeux sortis cette année. Et autant dire qu'en 2023, il y a eu du choix ! A l'approche de Noël, on vous présente les trois jeux AAA grand public qui méritent à nos yeux de finir sous le sapin.

Comme vous le savez, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et comme de nombreux joueurs, vous allez probablement vous faire plaisir ou gâter quelqu'un avec un jeu vidéo sous le sapin. Seulement et comme beaucoup, votre budget n'est pas illimité et vous n'avez pas forcément des centaines d'euros à dépenser pour jouer à tous les titres majeurs sortis en 2023.

Et autant dire qu'il y a eu du choix cette année, entre The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Starfield, Call of Duty : Modern Warfare 3, FIFA 24 ou encore Alan Wake 2, Mario Wonder ou Resident Evil 4 Remake. Et encore, ces quelques titres représentent une fraction des sorties vidéoludiques de 2023.

Mais alors, quel jeu choisir quand son compte en banque ne permet pas d'en prendre plusieurs ? Après notre liste des trois meilleures consoles portables et notre sélection des meilleurs jeux indépendants à petit prix, vous trouverez dans ce dossier les trois jeux AAA grand public à faire absolument cette année.

Le jeu de super-héros ultime : Marvel's Spider-Man 2

Prix : 79,99 €

Plateforme : PS5

Durée de vie : entre 20 et 30 heures

Marvel's Spider-Man 2 reste incontestablement une des sorties majeures de cette fin d'année 2023. Avec le nouveau titre d'Insomniac Games, la PS5 se paie une autre exclusivité redoutablement efficace. Oui, cette suite reprend les bases solides du premier volet et du spin-off Miles Morales, mais elle améliore cette formule sur tous les points : plus généreux, plus spectaculaire, plus beau, mieux écrit, plus exigeant dans les combats…

Et si l'on retrouve une nouvelle fois New-York comme terrain de jeu, la Grosse Pomme n'a jamais été aussi vivante. Grâce à la puissance de la PS5, la ville regorge de PNJ vaquant à leurs occupations, le trafic est enfin réaliste avec des centaines de voitures à l'écran… Bref, New-York est la star de ce Spider-Man 2. Et que dire des mécaniques de déplacement. Déjà grisantes dans le 1er épisode, elles atteignent un degré supérieur grâce aux delta-toiles, une sorte de wing-suit qui permet de voler entre les grattes-ciel à la vitesse de l'éclair. Quant aux affrontements, ils ont gagné en intensité et en difficulté grâce à des ennemis plus nombreux et plus variés et de nouvelles techniques de combat jouissives (les parades, les pouvoirs du symbiote, les nouveaux gadgets, etc.).

Pour les joueurs qui :

veulent être dans la peau de l'homme-araignée

aiment les jeux à grand spectacle

cherchent une expérience calibrée, mais redoutablement efficace

Le dernier grand jeu de la Switch : Zelda Tears of the Kingdom

Prix : 59,99 €

Plateforme : Nintendo Switch

Durée de vie : Entre 25h et 10 ans (c'est vous qui voyez)

Si vous êtes propriétaire d'une Nintendo Switch et que vous n'avez pas encore découvert les dernières aventures de Link, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un incontournable de la console de Nintendo. Si l'on retrouve effectivement le monde ouvert de Breath of The Wild, cet épisode marque sa différence en proposant d'explorer les cieux mais aussi les souterrains d'Hyrule. Mais surtout, le titre offre une liberté d'action hors du commun, grâce à des fonctionnalités brillantes comme l'Emprise, un pouvoir qui vous permet de coller les objets entre eux.

Il suffit d'aller voir quelques vidéos sur YouTube pour constater à quel point le système de Nintendo permet les créations les plus folles. Envie de créer un mécha pour terrasser ce camp de goblins ? C'est possible. Vous voulez fabriquer un char d'assaut imprenable à la Mad Max avec des pics et des lances-flammes ? C'est faisable. Ajoutez à cela un plaisir d'exploration sans aucune mesure, une bande-originale à tomber par terre et des idées de gameplay vraiment originales, et vous avez l'un des meilleurs jeux sortis sur Switch, tout simplement.

Pour les joueurs qui :

cherchent un grand jeu d'aventure avec un monde gigantesque à explorer

aiment laisser parler leur créativité

n'ont pas peur de passer des centaines d'heures sur un jeu

Le meilleur jeu Star Wars depuis longtemps : Jedi Survivor

Prix : 79,99 € sur PS5/Xbox Series X, 69,99 € sur PC

Plateforme : PS5, Xbox Series X/S et PC

Durée de vie : entre 20 et 30 heures

Après un Jedi Fallen Order prometteur, les équipes de Respawn Entertainment ont donné une suite aux aventures du Jedi Cal Kestis. Récompensé d'une note de 4,5 étoiles sur 5 dans nos colonnes, cet épisode coche toutes les cases d'une excellente suite : plus beau, plus grand, plus généreux, tout simplement meilleur. En plus de reprendre les forces du premier opus, Jedi Survivor se paie le luxe de gommer les quelques défauts de son prédécesseur (voyage rapide, de vraies récompenses cosmétiques, une personnalisation plus poussée).

Pour les néophytes, on y incarne le chevalier Jedi Cal Kestis, qui après avoir survécu à l'Ordre 66, tente tant bien que mal de lutter contre l'Empire. Dans Jedi Survivor, vous serez amené à voyager à travers la galaxie pour retrouver la trace d'une planète mythique, qui pourrait bien servir de foyer à tous les opprimés. Le titre s'impose comme un excellent jeu d'aventure, qui mêle à la fois exploration, énigmes intelligentes, phases de plateformes et des combats absolument grisants grâce aux pouvoirs de la Force. L'expérience Jedi ultime pour tous les fans de l'univers Star Wars.

Pour les joueurs qui :

veulent incarner un chevalier Jedi accompli

qui sont fans de l'univers Star Wars

veulent s'amuser avec des combats grisants et exigeants

Mentions honorables

Bien entendu, d'autres jeux grand public mériteraient leur place dans ce classement. On pense notamment au très bon remake de Resident Evil 4, au génialissime Alan Wake 2 du studio finlandais Remedy ou encore à Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter en monde ouvert qui a tout cassé en début d'année 2023. Voilà pourquoi vous retrouverez ci-dessous quelques mentions honorables :

Alan Wake 2 (59,99 €) : jeu d'aventure horrifique sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

(59,99 €) : jeu d'aventure horrifique sur PC, PS5 et Xbox Series X/S Hogwarts Legacy (59, 99 € ou moins selon les plateformes) : jeu d'aventure en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter sur PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

(59, 99 € ou moins selon les plateformes) : jeu d'aventure en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter sur PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Resident Evil 4 Remake (69,99 €) : jeu d'action horrifique sur PS4/PS5, Xbox Series X/S et PC

(69,99 €) : jeu d'action horrifique sur PS4/PS5, Xbox Series X/S et PC Armored Core 6 : Fires of Rubicon (69,99 €) : jeu de méchas sur PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC

(69,99 €) : jeu de méchas sur PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC Super Mario Wonder (59,99 €) : le retour flamboyant de Mario à la plateforme 2D disponible en exclusivité sur Nintendo Switch

(59,99 €) : le retour flamboyant de Mario à la plateforme 2D disponible en exclusivité sur Nintendo Switch Baldur's Gate 3 (69,99 €) : la nouvelle référence incontournable du CRPG par Larian Studios sur PS5, Xbox Series X (bientôt sur Series S) et PC

Précisons que les prix affichés peuvent fortement varier, notamment grâce aux nombreuses promotions proposées lors du Black Friday ou durant les fêtes de fin d'année.