Les meilleurs PC ultra-portables : notre sélection de Noël

Nous continuons notre gros guide de Noël avec un nouveau segment dédié aux ultra-portables. Quel laptop acheter pour faire plaisir à coup sûr ? Quels sont les meilleurs ordinateurs du marché en 2023 ? Si vous êtes perdu, nous sommes là pour vous aider.

Oh, oh, oh ! Noël approche à grand pas et il est maintenant temps de penser aux cadeaux. Que vous souhaitiez gâter un proche ou simplement vous faire plaisir, nous sommes là pour vous aider. Aujourd’hui, nous vous parlons des meilleurs ultra-portables du marché.

Dans ce petit top, nous allons mettre en avant trois ordinateurs testés et approuvés par nos journalistes experts. Trouver le bon ordinateur peut parfois être une vraie galère, mais heureusement, nous sommes là pour vous aiguiller. Prêts ?

L’ultra mobile : la Microsoft Surface Pro 9

Prix : à partir de 1130 euros

La Surface Pro, c’est la valeur sûre. Signé Microsoft, ce PC a la particularité d’adopter un format deux-en-un, ce qui veut dire qu’il est possible de détacher le clavier afin de l’utiliser comme une tablette. Sa grande force réside dans son design doté de belles finitions ainsi que dans sa mobilité. Le PC pèse moins d’un kilo, ce qui le rend très pratique à transporter quotidiennement. On peut l'emmener partout !

Ses points forts :

Un design impeccable

Une excellente autonomie sur la version ARM

Sa légèreté

Ses points faibles :

Puissance très limitée

Le câble de charge pas très pratique

Il faut acheter le clavier à part

La valeur sûre : le MacBook Air M2

Prix : à partir de 1299 euros

Nous trichons un peu pour celui-ci. Le MacBook Air M2 est en effet sorti en 2022, mais sans successeur annoncé cette année, il reste d’actualité ! Toujours la valeur sûre pour l’ultra mobilité, le MacBook Air a la particularité d’embarquer la puce M2 d’Apple, qui sait combiner puissance et discrétion. Un ordinateur aux finition impeccables, à l’écran bien calibré et à l’autonomie solide qui saura satisfaire ceux qui veulent un produit sous MacOS.

Ses points forts :

Ultra mobile

Très bonne autonomie

Puissant

Ses points faibles :

Connectique un peu chiche

Chauffe quand même pas mal

L’encoche sur l’écran

Le surdoué : le Galaxy Book3 Ultra

Prix : à partir 3299 euros

Si vous voulez un ordinateur qui soit à la fois ultra mobile, efficace, et capable de faire tourner des jeux, le Galaxy Book3 Ultra est là pour vous ! Pour ce modèle, Samsung mis le paquet avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Intel Core i7 ou i9 et surtout une carte graphique RTX 4050 ou 4070. Tout ce qu’il faut, là où il faut. Une belle bête qui nous a largement séduit lors de notre test.

Ses points forts :

Un design impeccable

Son écran AMOLED

La présence d’une carte graphique

Ses points faibles

Une autonomie décevante

Un tackpad mal placé

Un prix élevé