A quelques semaines de Noel, Phonandroid dévoile le podium des meilleurs téléphones vendus à moins de 500 euros. Ils ont chacun leurs qualités mais aussi leurs faiblesses. Sans surprise, les iPhone ne feront pas partie de cette sélection mais il y un américain dans le lot. Trois modèles de smartphone à mettre sous le sapin pour profiter des dernières versions d'Android.

Offrir un téléphone pour Noël, c'est toujours un beau geste. Mais nous n'avons pas tous l'envie (ou les moyens) de dépenser 1000 euros pour gâter notre chère et tendre ou le petit dernier. Heureusement, il existe des produits beaucoup plus abordables !

Pour ce segment de notre gros guide de Noël, nous allons nous intéresser à ces smartphones peu onéreux. La limite : 500 euros ! Même dans ces tranches de prix, nous pouvons facilement trouver des terminaux de qualité ! Des valeurs sûres testées et approuvées par nos journalistes experts. C'est parti !

La valeur sûre : Samsung Galaxy A54 5G

Prix : 500 euros

Le Samsung Galaxy A54 est le descendant d’une longue tradition de téléphone bon marché. Au fil des années, le coréen s’est endormi sur ses lauriers et les prix ont augmentés. Malgré tout, il demeure une référence du milieu de gamme. L’arrivée prochaine de son remplaçant Galaxy A55 agit mécaniquement sur son prix. De téléphone moyenne gamme, il devient ainsi accessible aux bourses plus modestes. Ce n’est pas le meilleur en photo, même si Samsung combine habilement de bons capteurs principaux (50 mégapixels) et grand angle (13 mégapixels) et une intelligence artificielle qualitative. En termes de puissance, il connait quelques faiblesses avec son processeur maison Exynos 1380, mais reste très correct. Par ailleurs, son écran est de 6,4 pouces FHD+ avec un rafraichissement 120 Hz. Ce Samsung Galaxy A54 5G constitue une valeur sure pour les petits budgets.

Ses points forts :

Qualité en photo et vidéo

Lecteur microSD

Qualité audio

Ses points faibles :

Rapport qualité-prix en baisse

Autonomie moyenne

Absence de chargeur

Le coup de coeur : Google Pixel 7a

Prix : 500 euros

Petit frère de l’excellent Pixel 7, Le Pixel 7a partage avec lui, la même quantité de mémoire vive (8 Go) et le même processeur Tensor G2. Côté photo, le capteur principal ou selfie sont mêmes de meilleure définition (64/13 mégapixels) qu’un Pixel 7 ou 8 Pro. D’ailleurs, s’il est douté en photo, c’est grâce à son traitement sophistiqué, dopé par l’intelligence artificielle. Cette exclusivité signée Google autorise des fonctions comme l’anti-flou, visage net ou la gomme magique. Son écran OLED de 6,1 pouces est à peine plus petit que son grand frère Pixel 7 (6,3 pouces) mais offre la même définition 1080×2400 pixels avec une luminosité très correcte.

Ses points forts :

Qualité de fabrication

Qualité photo avec l’IA

Agréable en main

Ses points faibles :

Ecran de 90 Hz seulement

Pas de chargeur fourni

Charge rapide lente (18 W)

Le gamer : Poco F5 Pro

Prix: 370 euros

Xiaomi est coutumier des produits avec de très bons rapports qualité-prix, encore plus avec la marque Poco. Avec ce F5, il propose des composants dignes de smartphones premium à un tarif très raisonnable. Son grand écran 6,67 pouces AMOLED est ainsi très réactif (jusqu’à 120 Hz) et bien défini pour naviguer sur internet ou regarder des vidéos. Sur la partie photo, ce smartphone offre de belles prestations aussi bien en selfie, grand angle, télézoom ou portrait mais il péchera en photos-vidéos de nuit. Même son look fait haut de gamme.

Ses points forts :

Puissance

Légèreté

Prise mini-jack

Ses points faibles :